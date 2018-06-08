Hürriyet’in haberine göre son 5 yılda 46 bin sağlık personeli şiddete uğramış.

Hastanelerde polis görevlendirilmesi, özel güvenlik elemanlarının sayısının artırılması bile işe yaramamış.

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Aslında başta doktorlar olmak üzere sağlık personeline yönelik şiddeti önlemenin tek gerçekçi yolu var:

İstisnasız tüm hastalara sevgiyle, saygıyla, şefkatle yaklaşmak!

Şunu bilmemiz gerekiyor:

Eğer aklından zoru yoksa hiçbir hasta tedavi olmak için gittiği hastanede durup dururken ne doktora ne hemşireye ne de bir başka görevliyle kavga eder.

Ama o hasta azarlanıyorsa, horlanıyorsa, itilip kakılıyorsa çileden çıkması işten bile değildir.

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Çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan yaşlı bir dostum var.

Geçenlerde bana aynen şöyle dedi:

“Artık iki tane güçlü sakinleştirici almadan hastaneye gitmiyorum.

Çünkü oradaki davranışlar karşısında asabım fena halde bozuluyor, birilerine saldırmamak için kendimi zor tutuyorum.

Keşke kamu hastanelerinde de özel hastanelerin hizmet standardına ulaşılsa ve hastalar önüne gelene saldıracak kadar öfkelendirilmese!…”

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Sonuç olarak söyleyeceğim şu:

Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki şiddeti polisiye tedbirlerle önleyemez.

Her hastaneye değil polis, tank, hatta füzesavar yerleştirilse bile kamu hastanelerindeki sağlık personeli hastalara bugünkü gibi davranmaya devam ederse şiddet bitmez.

Şiddeti bitirmenin tek yolu hastalara güler yüzle, sevgiyle, saygıyla, şefkatle yaklaşmaktır.