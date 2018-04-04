CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar Devlet Hastanesi’ne ameliyat yapabilecek kadro ve uzman hekim atamasının yapılması için Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu. Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, Altunhisar ilçesini n yatırımlardan mahrum kaldığını da ifade etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda söz olarak, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde yaşanan doktor eksikliğini gündeme getirdi.

ALTUNHİSAR YATIRIMLARDAN MAHRUM KALDI

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar’ın zengin doğa ve tarihî dokusuyla önemli bir yerleşim yeri oluğunu olmasına karşın, AKP hükümetleri tarafından gereken desteği alamadığını belirtti.

EN ÖNEMLİ SORUN DOKTOR EKSİKLİĞİ

Hafta sonu Altunhisar ilçesini ziyaret ettiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Çiftçisi, esnafı, işsizi de Hükûmetin bölgeye yatırım getirmesini istemektedir. Altunhisar ilçesinin en önemli sorunlarından biri doktor sorunudur. Devlet hastanesi vardır ancak çocuk ve kadın doktorları olmadığı gibi, acile gelen hastalar uzman doktor yetersizliğinden 40 kilometre uzaklıkta Niğde Hastanesine sevk edilmektedir. Adı hastane ama acil hastaya hizmet verilememektedir. Aile hekimleri olmasa Altunhisar doktorsuz kalacaktır. Çevre köy ve kasabalara da hizmet verebilmesi için devlet hastanesinin ameliyat yapabilecek bir konuma taşınması istenmektedir” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇAĞRI

Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Sağlık Bakanlığı bir an önce Altunhisar Hastanesine gereken atamaları yapmalı, ihtiyaç malzemeleri sağlanmalıdır. Devlet hastanesi tam donanıma ermeden sağlık sorunlarının devam edeceği görünmektedir. Bu yönden, Sağlık Bakanlığının bölgeye gerekli ilgiyi göstermesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

ALTUNHİSAR VE YAKACIK’I ZİYARET ETTİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Altunhisar ilçe merkezi ile Yakacık Köyüne ziyarette bulunarak çiftçi ve esnafların sorunlarını dinlemiş ve AKP hükümetinin Niğde iline gereken desteği sağlamadığı gibi 15 yıldır Altunhisar ilçesinin gerekli yatırımları alamadığını söylemişti.

Gürer Altunhisar ilçesinde tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlayan vatandaşların girdi fiyatları ve her gün gelen zamlarla büyük sıkıntı yaşadığını, borçları nedeni ile icralık duruma düşenlerinde bulunduğunu ifade ederek, “Hükümet yerli üreticiye ve besiciye sahip çıkmak yerine ithal ürünlere sarılıp başka ülkelerin çiftçisini besicisini kalkındırmaktadır. Kendi çiftçisi ve besicisini unutan bir hükümet var” dedi.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Gürer işsizliğinde zirve yaptığını, iş, aş sorununun her geçen gün büyüdüğünü, AKP hükümetinin ülkeyi yönetemez halde olduğunu ve sorunlar için acil kararlar alamadığını, zam ve ithalat ile çözüm arayışları yerine üretimi artırıp yerli üretici desteklenmesi gerektiğini belirtti.