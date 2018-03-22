Sivas Madımak otelinde öldürülen halk ozanı Hasret Gültekin’in hayatı ve müziklerinden yola çıkarak Şirin Aktemur’un yazıp yönettiği, Mert Kılıç’ın müzik tasarımını yaptığı ve canlı olarak türkülerini çalıp söylediği “HASRET” oyunu 26 Mart 2018’de Yılmaz Güney Sahnesinde basına açık olarak oynanacaktır.

Müzik tiyatro üslubunda tasarlanan oyun, Hasret Gültekin’in bilinen yönleri dışında ailesi tarafından paylaşılan bilinmeyen değerlerini anlatıp, günümüze ışık tutmaktadır.

ekip-iz prodüksiyonu olan “HASRET” tiyatro oyunu, dünya prömiyerini 1 Mart 2018’de Berlin’in önemli sahnelerinden Atze Musicteater’da yapmıştır. Türkiye prömiyerini Ankara’da Hasret Gültekin’in ailesiyle birlikte gerçekleştiren oyun, önümüzdeki günlerde Türkiye’de Avrupa’da sahnelenmeye devam edecektir.

Hasret Gültekin, 1993 yılında Sivas’ta Madımak Otelinde 33 aydınla katledilmiş bir ozan. 22 yaşına bin ömrü sığdırıp parlayan bir aydın müzisyenken, o yangında yarım bırakılmış bir hayat. Yaşasaydı… Bugün bu oyun Hasret Gültekin’le bir buluşma. Hasret Gültekin’in gittiği yerden sevdikleriyle, memleketiyle, bağlamasıyla, türküleriyle buluşması.

Bu oyun, bugün de hala süren dünyanın yangınına bir ses-soluk. “Bir insan ömrünü neye vermeli” derken yarım bırakılmış hayatlara…

Geçtiğimiz sezon beğeniyle izlenen ve çok sayıda ödül alan Neşet Ertaş’ın hayatının anlatıldığı “Neşe’Dert’Aşk” oyunu ekibinden Yazar Şirin Aktemur ve Müzisyen Mert Kılıç’ın yeni projeleri olan “HASRET” yine tiyatro seyircileri üzerinde derin izler bırakmakta ve ilgiyle takip edilmektedir.