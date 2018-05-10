Kahramankazan Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Vatandaşların yaz günlerinde rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda, rutin olarak yapılan haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi.

Balçıklar da temizleniyor

Bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor.

Bulaşıcı hastalıkların önüne geçiliyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, havaların ısınmasıyla birlikte haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını sıklaştırdıklarını söyledi. Ertürk, “Vatandaşlarımız yaz aylarında sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamıyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz” dedi.