Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı 5’inci sınıf öğrencisi olan ve ‘Piyano dahisi’ olarak nitelenen 10 yaşındaki Mert Hakan Şeker, Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki Mühlacker kentinde düzenlenen Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik elde etti.

Mert, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile görüşerek, ‘Harika Çocuk’ yasanın yeniden hayat bulmasına öncülük etmişti.

Eskişehir’de oturan ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi Mert Hakan Şeker, haftada 3 kez Bursa’ya gelerek piyano koçu Elena Çekiç’ten ders alıyor. Piyano bölümü öğretmenleri, ardından uluslararası otoritelerin dikkatini çekmeyi başaran Mert Hakan Şeker, Bursa’da geçen yıl düzenlenen piyano yarışmasında da, Prof. Vladimir Tropp, Prof. Tomislav Baynov, Prof. Tamara Poddubnaya gibi isimlerin yanı sıra yine piyanonun harika çocuklarından Gülsin Onay’dan da tam not almayı başardı.

Hazırlıklarını 5 aydan bu yana sürdüren Mert Hakan Şeker, Almanya’nın Mühlacker kentinde düzenlenen ve 26 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışması’nda (International Competition Musical Fireworks Baden- Württemberg) birincilik elde etti. Beethoven’in 20’nci sonatını çaldığı yarışmada, kendi yaş grubunda 10 yarışmacıyı geride bırakarak birinciliği elde eden Mert Hakan Şeker, jüriden tam not aldı.

YORUCU AMA KEYİFLİ HAZIRLIK DÖNEMİ

Yarışma sonrası kupası ve diplomasıyla poz veren Mert Hakan Şeker, hocalarına ve ekibine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“İleride çok daha büyük başarılara imza atmak istiyorum. Yorucu ama çok keyifli bir hazırlık dönemi geçirdik. Direktörüm Rüstem Avcı ve Elena Çekiç Hocamın bütün acımasız eğitim programını burada ödüle dönüştürmek çok keyifli. Serla Balkarlı hocam ve konservatuar arkadaşlarımı görüp başarımı paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”

ÇEKİÇ: SÜRPRİZ OLMADI

Mert Hakan Şeker’in piyano koçu Elena Çekiç de, yarışmadan derece alacaklarına inandığını ve birinciliğin sürpriz olmadığını belirterek, “Mert bu heyecanını yitirmediği ve müziği bu denli sevdiği sürece başarı hep onunla birlikte olacak. Şimdi önümüzde çok önemli yarışmalar var. Mert ile çalışmaktan büyük keyif alıyorum” dedi.

Mert’in direktörü Rüstem Avcı ise, Mert’in kendisine ‘Harika Çocuk’ denilmesinin hakkını verdiğini vurgulayarak, “Burada çok başarılı çocuklar var. Hepsi biri birinden değerli yetenekler. Mert’in kumaşı kesinlikle bir yıldız kumaşı. Çok eğlenceli ve kendisiyle barışık. Harika Çocuklar Yasası’nın tekrar Kültür Bakanlığına yetkilendirilmesi için Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı bir çalışma başlattı. Olumlu sonuçlarını umarız en yakın zamanda alırız. Bu yasa sanata devlet desteğinin en belirgin hali olacaktır” diye konuştu.

AVCI: HARİKA ÇOCUK YASASI ÇOK ÖNEMLİ

Mert’in halen Türkiye’de temel müzik eğitimi ve ileri seviye piyano eğitimi aldığını hatırlatan Avcı, “8’inci sınıfı bitirdikten sonra ABD ya da bir Avrupa ülkesinde eğitimine devam edebilmesi için de bir çalışma yürütüyoruz. Harika Çocuklar Yasası bu anlamda çok önemli” diye konuştu.

BAKAN AVCI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Mert Hakan Şeker hakkında, Eskişehir Milletvekili olması nedeniyle bilgi sahibi olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 28 Şubat’ta genç yeteneği babası Murat Şeker, piyano koçu Elena Çekiç ve müzik direktörü Rüstem Avcı ile birlikte makamında kabul ederek görüşmüştü. Bu görüşmede, Türkiye’nin uluslararası alanda birçok sanatçı ve bilim adamı yetişmesine katkı sağlayan, ancak daha sonra bakanlıklar arasındaki görev bölünmesi nedeniyle ortada kalan 5245 Sayılı Harika Çocuklar Yasası’nın yeniden hayat bulması için bakanlık yetkililerine talimat vermişti.

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