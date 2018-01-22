Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de başlattığı harekatın başarıyla tamamlanması şu sonuçları doğuracaktır:

1)PKK-PYD-YPG terör örgütleri çok ağır darbe yemiş olacak, Suriye, Irak, İran ve Türkiye’den toprak elde ederek devlet kurma hayalleri büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.

2)Suriye’de iç savaşın sona ermesi konusunda önemli bir mesafe alınacak, merkezi yönetim güçlenecek, ülkeyi parçalamak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.

3)ABD’nin karizması çizilecektir. Ortadoğu’da istediği gibi at oynatamayacağını görecek, yeni bir strateji belirleme ihtiyacı duyacaktır.

4)Türkiye, Ortadoğu’da eskisinden daha güçlü bir aktör haline gelecek, bölgeyle ilgili yapılacak planlarda mutlaka göz önünde tutulacaktır.

5)ABD ile aramız iyice bozulurken Rusya ve İran’la yeni bir döneme girilecek, işbirliği ve dayanışma alanları genişleyecektir.

6)Türkiye’nin gücünü ve potansiyelini gören Avrupa Birliği ülkeleri ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı içine girecektir.

7)NATO’nun karar organlarında sorgulama başlayacak, Türkiye’yi kaybetmemek için yeni adımlar atma ihtiyacı gündeme gelecektir.

8)Harekata karşı çıkan ve halkı sokaklara dökmeye çalışan HDP de yenilenler arasında yer alacak, belki de siyasi varlığına son verecektir.

9)Başarının siyasi getirisi Ak Parti iktidarının ve özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olacaktır.

10)Suriye’den kaçıp Türkiye’ye sığınanların bir bölümünün geri döneceği bir ortam sağlanacaktır.

11)Askeri harcamaların artması bütçe açığını artıracak, yeni vergileri gündeme getirecektir.

12)Enflasyon hedeflerinin tutturulması güçleşecektir.