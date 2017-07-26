Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri hız kesmeden devam ediyor. 27 Temmuz Perşembe günü Harbiye’de sahne alacak olan Duman Grubu, sevenlerine unutulmaz bir konser yaşatacak.

Sevilen şarkılarını Harbiye’de binlerce hayranıyla birlikte söyleyecek olan Duman, 1999 yılından bugüne dillere pelesenk olan ‘Seni kendime sakladım’, ‘Elleri ellerime’, ‘Beni yak’ ve daha bir çok hit şarkısını Harbiye’nin muhteşem atmosferinde seslendirecek.

Kurulduğu günden bugüne tüm şarkıları arasından seçtiği özel bir repertuar ile Harbiye seyircisinin karşısına çıkacak olan Duman, 30’u aşkın parça seslendirecek ve 3 saat sahnede kalacak.