Hanım Lokalleri üyelerine göz taraması

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı 22 farklı merkezde hizmet veren Hanım Lokalleri’ne üye kadınlar, göz taramasından geçirildi. Üyelere ayrıca sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme konularında seminer verildi.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı konularda gerçekleştirilen seminerler ve sağlık taramalarıyla da kadınların yanında olmayı sürdürüyor.

Maya Göz Hastanesi ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın işbirliğinde tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen göz taramasında, göz tansiyonu ölçümü, miyop ve hipermetrop gibi (uzak-yakın) görme bozukluklarının muayenesi yapıldı.

Uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen muayene sonrasında; gözünde sorun olan üyelere konulan tanı ve tedavi hakkında bilgi verildi, yapılması gereken tedavi bakımından açıklamalarda bulunuldu.

Lokal üyesi kadınların büyük ilgi gösterdiği göz taramasına, yaklaşık bin üye katıldı.

SAĞLIKLI YAŞAM VE DENGELİ BESLENME SEMİNERİ

Hanım Lokalleri’nde sağlık ile ilgili gerçekleştirilen bir diğer etkinlik de “Sağlıklı Yaşam” ve “Dengeli Beslenme” konularında verilen seminer oldu.

Özkaya Tıp Merkezi doktor ve diyetisyenleri tarafından verilen sağlık seminerinde, özellikle beslenme ve hareketsiz yaşama bağlı olarak gelişen sağlık sorunları üzerinde duruldu.

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