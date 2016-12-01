Hanım lokalleri üyeleri, “Beyaz Cennet”te

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet veren hanım lokallerinin üyelerine yönelik düzenlediği tarihi ve turistik geziler devam ediyor.

Hanım lokali üyesi Başkentli kadınlar, bu kez de “Beyaz Cennet” Pamukkale’yi gezdiler, Denizli’de tarihi ve turistik yerleri görme imkanı buldular.

Her yaş ve meslekten kadına ev sahipliği yapan hanım lokalleri, günün koşuşturmasından uzaklaşmak, yeni dostlar edinmek, kültürel ve tarihi gezilerle yeni yerler keşfetmek isteyen kadınlar için de bulunmaz fırsatlar sunuyor.

DÜNYA KÜLTÜREL VE DOĞAL MİRASI PAMUKKALE

Başkentli kadınların sosyal, kültürel ve sportif buluşma adresi hanım lokalleri, 2016’da da Türkiye’nin birçok farklı yöresine düzenlediği gezilerle üyelerinin yeni yerler görmesini sağladı.

Hanım lokali yönetimleri, yılın sonuna yaklaşırken üyeleri için Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olması nedeniyle UNESCO’nun Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale’ye gezi düzenledi.

Rehber eşliğinde bir otobüsle 46 kişiden oluşan grupla yolculuğa çıkan hanım lokalleri üyesi kadınların ilk durağı, Buldan ilçesi oldu.

İlçede ünlü Buldan bezi alışverişi yapan grup, Pamukkale’deki termal kaplıcaların uzantısı, özellikle sindirim sistemi üzerindeki faydasıyla bilinen eşsiz sağlık kaynağı Karahayıt Kaplıcalarında konaklayarak geceyi geçirdi.

Eğlenceli geçen yolculuk sırasında; UNESCO’nun Dünya Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale’de travertenler üzerinde yürüyüş ile Hierapoli Antik Kenti’nin mistik ortamında tarihi gezi yer aldı.

Doğal havuzlar, antik kentler ve müze ziyaretleriyle büyük bir keyif içinde son bulan gezinin ardından lokal üyesi kadınlar, kendilerine bu olanağı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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