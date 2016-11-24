Hanım Lokalleri öğretmenleri, Anıtkabir’de

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hanım lokallerinde görev yapan öğretmenler, Öğretmenler Günü nedeniyle, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret etti.

Millet Mekteplerinin, Atatürk’ün baş öğretmenliğini kabul ettiği gün olan ve tüm ülkede her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’da, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı 22 hanım lokali bünyesinde çalışan idareci ve usta eğiticiler, Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atatürk’e bağlılıklarını bildirdiler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...