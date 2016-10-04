Hani ile Dicle’de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Hani ile Dicle İlçesi kırsal kesiminde 1 Ekim’de PKK’lı teröristlere yönelik operasyon için uygulanan yasağın sona ermesinin ardından, Valilik tarafındandan yapılan ikinci açıklamada, operasyonun başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilen valilik açıklamasında, şöyle denildi:

“Hani ve Dicle ilçeleri dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 1 Ekim 2016 tarihinde başlayan ‘Bayrak-22 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen Operasyonu’ 4 Ekim 2016 günü 05.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şahıs yakalanmış, ayrıca farklı bölgelerde tespit edilen 7 ayrı sığınak ve 1 barınak içerisinde, 4 anti tank roketatar mühimmatı ile sevk fişeği, bin AK-47 ve PKC Bixi mühimmatı, 11 piknik tüpü, 25 kilogramlık 10 mutfak tüpü, 32 büyük boy pil, 1 adet hücum yeleği, 1 adet sırt çantası, 1 şemsiye, 105 kilo un, 40 kilo pirinç, 24 kilo zeytin, 20 kilo kuru fasulye, 25 kilo şeker, 75 kilo bulgur vb. yaklaşık 1 ton ağırlığında muhtelif gıda ve yaşam malzemesi, bölücü bölücü terör örgütü mensuplarına ait örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. “

Açıklamada ele geçirilen malzemeler ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilmesi ardından mühimmatın koruma altına alındığı, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği sığınak ve barınakların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği, yakalanan 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

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