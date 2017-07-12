Sünnetin ilk 1 yaş içerisinde yapılması gerektiğini belirten uzmanlar, bu yaş grubu için en uygun yöntemin lokal anestezi olduğunu belirtiyor.

2-7 yaş arasında psikoseksüel gelişim üzerinde olumsuz etkileri nedeni ile lokal anestezi yerine genel anesteziyi öneren uzmanlar, 7 yaş üzerindeki çocuklar için de genel anestezi yönteminin kullanılmasını tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Şerafettin Özer, sünnetin dini nedenlerle ya da sağlık nedeniyle yapıldığını söyledi.

Sünnetsiz yetişkinlerde penis kanseri gelişme riski ve enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden Dr. Şerafettin Özer, “ Avrupa’da ve Amerika’da sağlık nedeni ile sünnet yapılma oranı % 30 lara kadar çıkmıştır” dedi.

2-7 yaş arasında genel anestezi uygulanmalı

Sünnetin ilk 1 yaş içerisinde yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Şerafettin Özer, “Sünnet her yaş grubunda yapılabilse de ilk 1 yaş içerisinde yapılmalı. Bu yaş grubunda en uygun lokal anestezi yapılır. Lokal anestezi 2-7 yaş arasında psikoseksüel gelişim üzerine olumsuz etkileri nedeni ile önerilmez. Genel anestezi ile bu dönemde yapılmasında sakınca yoktur. 7 yaş üzerindeki çocuklarda korku hakimse genel anestezi ile yapılması önerilir” diye konuştu.

Sünnetlerdeki hatalı operasyonlara da dikkat çeken Dr. Şerafettin Özer, “Sünnet derisi eksik kesilmiş olabilir. Fazla kesilerek penis derisi çok kısaltılmış olabilir. Peniste aşağı doğru eğrilik oluşturulmuş olabilir. Fistül dediğimiz alttan açılan delik gelişmiş olabilir. Nekroz dediğimiz gangren sonucu peniste ciddi yaralanma oluşabilir” dedi.

Sünnet hekimler tarafından yapılmalıdır

Sünnetin steril ortamda steril aletler kullanılarak yapılması gerektiğini belirten Dr. Şerafettin Özer, “Sünnet cerrahi bir ameliyattır. Ehil ellerde yapılmalı. Hekimler tarafından yapılmalı. Ameliyathane koşulları gerekli ve önerilen bir durum olsa da ülkemizde çok yaygın yapıldığı için bu durum her zaman mümkün olmayabilir” uyarısında bulundu.

Bu önerilere kulak verin

Sünnet edilecek çocuğun çok iyi muayene edilmesi gerektiğini belirten Dr. Şerafettin Özer, çocuğun mutlaka bilgilendirilerek kaygısının giderilmesi gerektiğini ifade ederek şu önerilerde bulundu:

“Hipospadias (İdrar yolu ağzının normal yerinden değilde aşağıdan açılı olması) ve kanama hikayesi olmadığı bilinmelidir.

Çocuk ikna edilecek yaşta ise doğrular anlatılmalı bilgilendirilmeli kaygıları giderilmeli. Yalan söylenmemeli.

Sünnetin bir ameliyat olduğu gerçeği bilinmeli ve ailelere farkındalık oluşturulmalı.

Aileler sünnet merasimlerine verdiği önemi sünnetin ehil ellerde uygun şartlarda yapılmasına vermeliler.”