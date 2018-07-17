ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçlarını 31 Temmuz’da açıklayacak.

Daha sonra adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak tercihlerini yapacaklar.

Puanı düşük olacak öğrencilere bundan sonraki sınavlar için başarılar diliyorum. Çeşitli okullar arasında tercih yapabilecek kadar puana ulaşacak öğrencilere ise nacizane bazı önerilerim var:

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Ben olsam tercih listemin ilk sırasına ilahiyat fakültelerinden birini yazarım.

Mevcut iktidar önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine göre, ilahiyat fakültelerinin yıldızı biraz daha parlayacak demektir. Bu fakültelerden birini bitiren bir gencin iş bulma şansı Harvard’ı bitirip yurda dönmüş birinden herhalde kat ve kat fazladır.

İlahiyat diploması günümüz Türkiye’sinde her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. O kadar ki siyaset yapmak isteyenler bile siyaset bilimiyle ilgili fakülteleri değil, ilahiyat fakültelerini seçmelidir.

Listenin ikinci sırasında din ve ahlak öğretmenliği olmalıdır. İlahiyat kadar olmasa da sizi alır bir yerlere götürür.

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Peki, tercih listesinde kesinlikle yer almayacak fakülteler var mıdır?

Çıkarılan bir kararnameyle ilkokul mezunu olanlara bile sarı basın kartı alma hakkı tanındı. Bu da gösteriyor ki yöneticilerimizin gözünde iletişim fakültelerinin zerre kadar değeri yoktur. O halde öğrenciler tercih listelerinde söz konusu fakülteleri kesinlikle işaretlememelidir.

Türkiye’de gazetecilik şu anda holdinglerin kontrolü altındadır. Hükümete her gün işi düşen holding patronları gazetelerinde ve televizyonlarında gerçek anlamda gazetecilik yapılmasına izin vermemektedir. Böyle bir yapı içinde iletişim fakültelerinde yetişen gençlerin yeri yoktur.

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Öğrenci kardeşlerime hukuk fakültelerini tercih etmemelerini de özellikle tavsiye ederim.

Okulda hukuk adına ne öğrendilerse, yarın mezun olup adliye saraylarında işe başladıklarında, öğrendiklerinin tam tersini uygulamak zorunda kalabilirler. Bu da onları derin bir mutsuzluğa sürükler. En iyisi henüz yolun başındayken hukuk gibi tehlikeli yollara sapmamaktır. Petrol çıkmayan ülkede petrol mühendisi olmak neyse hukuk olmayan ülkede hukukçu olmak da odur.

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Bizim memlekette mimarlık da yapılamaz. Eğer yapılsaydı kentlerimiz böyle çirkinleşmez, beton yığınına dönüşmezdi.

Dolayısıyla öğrencilerin tercih listelerinde mimarlık fakültelerini seçmelerini de tavsiye edemem. Yanılıp tercihlerini bu yönde kullanırlarsa diplomayı alırlar ama mimarlık yapamazlar; evlerinin, bürolarının en mutena yerlerine astıkları diplomaları para hırsıyla gözleri dönmüş müteahhitlerin emrine verilmiş bir kağıt parçasından başka anlam ifade etmez.

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Ya inşaat mühendisliği? Gençler, üniversitelerin bu bölümlerini seçmeli mi?

Nehir yataklarına apartmanlar dikip bir saat yağmur yağdığında insanları sel sularında boğdurmak için fakülte bitirmeye filan lüzum yoktur. Aynı işi amele pazarındaki birkaç kişi de pekala görebilir. Yine altı şiddetindeki depreme bile dayanamayıp un ufak olan binalar yapmak için de mühendis olmak gerekmez. Biraz vicdansız olmak böyle bir kariyer için yeter de artar bile.

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Benden bu kadar gençler!

Danışmanlığımın kıymetini bilirseniz siz kazanırsınız; bilmezseniz zaman içinde nasıl olsa öğrenirsiniz!