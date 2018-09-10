Hangi başarı ve de neye göre?

Ülkemizde spor branşlarının başarıları neye göre değerlendirilir, hep merak etmişimdir. Bazı branşlar kendi aralarında madalya savaşında çok önde olduklarını söylerler. Lakin bu başarıyı neye göre belirlerler…

Şimdi soruyorum; hangi olimpik branş bu başarı çıtasının neresinde?..

Bu sorunun yanıtını, kendisini etkili ve yetkili noktada gören herkesten bekliyorum…

Mücadele sporlarından karate, tekvando ve judo başarılı bir yaz sezonu geçirdi. 2020 Olimpiyatları için, tüm spor branşlarında hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Güreş, atletizm, tenis, badminton, boks, masa tenisi, eskrim vb. branşlar da bu yazı dolu dolu geçirdi.

Basketbol ve voleybol da yaptıkları hazırlık maçları ile göz dolduran bir çizgi yakaladı. Özellikle Hidayet Türkoğlu, yönetimiyle beraber Türk basketboluna artı bir değer katıyor. Basketbol Süper Ligi bu sezon çok güzel maçlara sahne olacak. Bu çok net ortada…

Voleybolda da çok güzel işler oluyor. Özellikle U 19 Bayan Milli voleybolcularımız Fransa gibi güçlü bir ülkeyi, Avrupa Şampiyonası’nda 3-0 yenip adını finale yazdırması ilerisi için büyük umut verdi.

Yazın son günlerinde spor anlamında neler yazılır, diye düşünüyorum. “Futbol yaz kardeşim” diyorlar. Futbolu zaten elimiz erdiğince, dilimiz döndüğünce karalamaya çalışıyoruz. Oysa ki; diğer branşları yazan kaç spor yazarı arkadaşımız var diye düşünüyorum. Birkaç isim var kafamda o kardeşlerim de yukarıda yazdığım branşları ayakta tutmaya çalışıyorlar. Sağolsunlar, varolsunlar. Kalemlerine sağlık. Bu nedenle bu haftaki yazımı diğer branşlara ağırlık vererek yazmak istedim.

Unutmadan, okçulukta da göğsümüzü kabartan gelişmeler var. Bedensel Engelliler Dünya Okçuluk takımımız W1 Milli Takımı şampiyonluğa ulaşırken, bireysel olarak Merve Nur Eroğlu ve Ömer Aşık da dünya ikincisi oldu. Tabi ki, Mete Gazoz’u da ayakta alkışlıyorum. Genç sporcu, girdiği her yarışmanın tozunu attı. Gazoz son olarak Okçuluk Dünya Kupası’nın Berlin ayağında Güney Koreli rakibi Lee Woo Seok’u yenerek altın madalyaya uzandı.

Klasik yay finalinde dünya 6 numarası Güney Koreli Lee Woo Seok’u 6-5 yenen Mete Gazoz dünya sıralamasında 32. sıradaki yerini daha yukarılara taşıma eğiliminde.

Son olarak, bir de üzüntü ve beraberinde hüzünlü bir not. Türk basketbolunun duayen isimlerinden sevgili İsmet Badem’in elim bir motosiklet kazası sonucunda aramızdan ayrılmasıyla kahroldum. Mesleğe merhaba dediğim 80’li yılların başlarından günümüze dek tanıdığım ve çok sevdiğim İsmet Badem’in yokluğunu daha şimdiden hissetmeye başladım. Türk basketbol ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, “Seni unutmayacağız İsmet Baba” diyorum. Allah’ın rahmeti üzerine olsun.

Hoşçakalın…