Hanefi Avcı: Adil Öksüz iki yıldır biliniyordu

ESKİ Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ/PDY’nin emniyet, milli istihbarat, ordu, yargı ve diğer yönetim konumundaki imamların listesini çıkartıp hem Ankara hem İstanbul savcısına verdiğini, 2015 yılına kadar ismini verdiği tüm imamların görevlerine devam ettiğini, başına 4 milyon TL ödül konulan Adil Öksüz’ün ise iki yıldır bu görevde olduğunun bilindiğini söyledi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) 14’üncü Olağan toplantısının konuğu emniyet eski müdürü Hanefi Avcı oldu. ANSİAD eski Başkanı Ali Eroğlu’nun moderatör olduğu toplantıda Hanefi Avcı, Antalyalı iş adamlarına ‘Devletin İç Güvenlik Sorunları’ başlıklı bir konuşma yaptı.

Hanefi Avcı, Fethullah Gülen önceden iyi yorumlansaydı bugün yaşananlara basit tedbirle çözüm bulunabileceğini söyledi. Ancak emniyet ve istihbarat birilerinin böyle bir stratejisi, böyle bir yapısının olmadığını kaydeden Avcı, 7 Şubat 2012’den sonra da örgütün farklı bir evreye geçtiğini belirtti. Avcı, cemaatin, ‘Artık rakiplerimi temizledim. Muhalifleri yok ettim. Tüm toplumu korkuttum. Herkes bana boyun eğiyor. Benim artık bu iktidarla hesaplaşmam lazım. Bu iktidarı yerle bir etmem lazım’ diye artık iktidarı yok etmeyi ve Türk toplumuna hakim olmayı düşündüğünü kaydetti.

7 ŞUBAT YETERİNCE ALGILANAMADI

Hükümetle hesaplaşmaya başlayan FETÖ’nün ilk hareketinin 7 Şubat olduğunu dile getiren Avcı, “7 Şubat’ta yeteri kadar cevap almadı. Yaptığı suç, hareket o kadar büyüktü ki devletin bir kurumunu ele geçirmek, o kurum üzerine hükümetin yaptığı tüm politikaları sorgulamaya kalktı. Ama iyi bakılamadığı, yeterince algılanamadığı için geçiştirildi. Bir savcı ile dört şube müdürü değiştirilerek bu iş halledileceği zannedildi. Ama örgüt öyle bir hesap yaptı ki 17 Aralık 2013’te hükümeti yerle bir edecek plan harekete geçti. O günde biraz zamanı erken almak mecburiyetinde kaldığı için aslında başarılı olmadı” dedi.

‘KORKARIM GELECEKTE BU SIKINTI DEVAM EDECEK’

15 Temmuz olayı sonrasında olayın bilim adamı titizliğinde ortaya çıkarılmadığı için de yine aynı düz mantıkla hareket edildiğini dile getiren Hanefi Avcı, “Korkarım gelecekte bu sıkıntı yine devam edecektir. Çünkü biz hep günlük bakıyoruz. Ama 3-5 yıl sonra Türkiye ne olacak? Bu gidiş neleri gösteriyor? Şu an olup biten her şeyi iyi analiz edip, iyi bakarak, iyi çözüm üretmemiz gerekiyor. Yoksa hepimizin geleceği ve ülkemizin, devletimizin geleceği açısından ciddi sorunlar bekliyor” diye konuştu.

2008’DE İÇİŞLERİ VE ADALET BAKANLARINA ANLATMIŞ

2008’de emniyet müdürü iken bu cemaatin yaptıklarını dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a, “Bu olayın gidişatı kötü, bakın cemaat devlette bu hale geldi. Hepinizi dinliyorlar. Yaptığı işlemler bu, sizin de yardımcılarınıza kurulan tuzakları bu adamlar kurdu. Siz de biliyorsunuz’ diye anlattığını belirten Avcı, “Evet ben de biliyorum” dediğini ama hiç ses çıkmadığını söyledi. Dönemin Adalet Bakanı, ardından Ankara ve İstanbul savcılarına da anlattığını ifade eden Avcı, sessiz kalındığını ve bunun üzerine kitap yazdığını dile getirdi.

TÜM İMAMLARIN LİSTESİNİ VERMİŞ

Kitabı yazdıktan sonra kitaba yazmadığı cemaatin suçlarıyla ilgili bazı belgeleri ve cemaatin emniyet, milli istihbarat, ordu, yargı ve diğer yönetim konumundaki imamların listesini çıkartıp hem Ankara hem İstanbul savcısına verdiğini anlatan Avcı, “Ama 2015’e kadar tüm o ismini verdiğim cemaatin imamları görevlerine devam ettiler. Tüm imamlar teker teker yurtdışına kaçtı ve hiçbirine tedbir alınmadı. Daha vahimi, Adil Öksüz’ün başına 4 milyon TL ödül konuldu deniyor. Adil Öksüz iddiaya göre şu andaki ihtilalin Türkiye’de en üstteki adamı, cemaatin liderinin adına gelmiş, Türkiye’de bu işi organize eden en üstteki insan. Ama çok garip, bu adamın bu görevde olduğu iki yıldır biliniyor” dedi.

DERBE ÖNCESİ ADİL ÖKSÜZ RESMİ İFADELERDE VARDI

Geçmişte cemaatin en önemli 10 isminden biri olan Latif Erdoğan’ın Adil Öksüz’le ilgili resmi ifadesi olduğunu vurgulayan Hanefi Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

““Kemalettin Özdemir denen ve geçmişte emniyete imamlık yapmış kişi ‘Ben de anlattım, ifade verdim, tutanakta var’ diyor. Ben kendim okudum, Çetin Acar diye biri var, ‘Ben biliyorum, bu Adil Öksüz hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin imamıdır.’ Şimdi düşünün bu hükümetin en problemlerinden bir tanesi bu cemaat. Hepsi onunla uğraşıyor, peki en önemli kurumda silahlı kuvvetler, onlarca kitap yazılmış, her yerde konuşuluyor ve her gün hükümete raporlar gidiyor. Belki daha yayınlanmadı 100’ün üzerinde subay, askeri hakim ifade veriyor. Ordu içinde güçlüler, bize kumpası bunlar kurdu. İsimleri veriyorlar. Peki silahlı kuvvetler bu kadar önemli bir darbe veya benzeri şey bekliyorsunuz. Tüm bunları yönetecek adam da belli, Adil Öksüz. İkincisi her iki subayı yöneten imamların çoğu da belli ama hiçbiri ne Adil Öksüz’ü ne abileri takip etmiş, izlemiş.”

‘HALEN HESAP SORULMUYOR’

Darbe gecesi Adil Öksüz’ün Akıncı üssünde yakalanıp, serbest bırakılası olayını da hatırlatan Hanefi Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Garip bir ifadesi var. Biz emniyette birini yakaladığımızda, önemli birinin ifadesini aldığımız zaman, örgüt mensubuysa bilgisayara onun ifadesinde ismi geçen herkesi yazarız. Daha önce o kişi hakkında bilgi varsa birleştiririz. Ayrıca nüfusa kayıtlı olduğu yere bilgi veririz. Çalıştığı yere de bilgi veririz. Bu kişiyle ilgili ne çalıştığı yere bilgi verilmiş ne de takip edilmiş. Ne de bilgisayara girilmiş. Daha da garibi bunu yapanlardan halen hesap sorulmuyor. ‘Ya bunu niye yapmadınız’ diye soran da yok. Şimdi böyle bir devletimiz, ülkemiz var ve böyle bir olayla mücadele ediyoruz. Ama şu da bir gerçek; bu iktidar, yönetim hedef mi, hedef, darbe onlara karşı yapılacaktı. Adil Öksüz gibi bir adamı takip etmediniz, biliyordunuz kim olduğunu.”

