Osmanlıspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Osmanlıspor’da Hamzaoğlu’nun yardımcılıklarını Metin Mert, Fuat Nihat Buruk, İsa Turan, Serkan Salman ve Tayfun Türkmen yapacak.

Mustafa Reşit Akçay’dan boşalan teknik direktörlük için Batıkent Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Hamza Hamzaoğlu, kulübün hedeflerini çok iyi bildiklerini belirterek, “10 sene önce burada çok keyifli bir çalışma ortamı bulmuştum. 10 sene sonra yine burada olmaktan çok mutluyuz. Gördügüm kadarıyla İyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Osmanlıspor yönetimine ve Mustafa hocama teşekkür etmek istiyorum. Mustafa hocanın bıraktığı yerden alıp, onun yapmak istediklerinin devamını getirmeye çalışacağız. İnşallah ekibimle beraber Osmanlıspor’a gerekli katkıyı veririz.” dedi.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven imza töreninde yaptığı açıklamada başarı çıtasını Hamza Hamzaoğlu ile daha yukarılara çıkarmak

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