Hamsinin kilosu 15 lira oldu

EDİRNE’de havaların soğuk gitmesi nedeniyle hamsi fiyatı 10 liradan 15 liraya yükseldi.

Havaların soğuk gitmesi ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması üzerine, daha önceden kilosu 10 lira olan hamsi 15 liraya yükseldi. Edirne’de balıkçılıkçılık yapan Yasem Eren, balıkçıların hava şartları nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatlarının artığını söyledi. Palamut balığının geçtiğimiz bu yıl bugünlerde 25 liradan sattıklarını belirten Eren, “Hamsideki yükseliş satışları azda olsa etkiledi. Hamsideki artış vatandaşı daha ucuz olan palamut bağlına itti. Geçtiğimiz yıla göre palamut balığını yarı fiyatına satıyoruz” dedi.

Edirne’de balıkçı tezgâhlarında hamsi 15, palamut 10, levrek ve çupra 30, barbun ve uskumrunun kilosu ise 15 liraya satılıyor.

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