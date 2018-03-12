GELENEKSEL BALODA SONSÖZ GAZETESİ’DE YER ALDI

HAMOY’un “olmazsa olmaz”ı olan geleneksel kuruluş yılı balosunun bu yıl 45’incisi gerçekleştirildi. Ankara Plaza Otel’de yapılan baloya 200’den fazla HAMOY üyesi, yakını ve davetliler katıldı.

HAMOY’un 45. Yılı için düzenlediği balo da Sonsöz gazetesi de yer aldı. Düzenlenen gecede gazetemiz Sonsöz yönetim tarafından misafirlere dağıtıldı.

HAMOY Başkanı Abdullah Gündüz’ün, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kol başkanlarını tanıtarak açılışını yaptığı baloda, Abdullah Gündüz, ayrıca, dönem içinde yapılan ve ileri tarihlerde yapılacak olan etkinlik ve çalışmalardan bilgiler sundu.

Başkan Gündüz, HAMOY’un; geleneksel Anadolu kültürünü yaşatma, genç kuşaklara aktarma ve bu kültüre sahip çıkma amacıyla kurulduğunu, insana dair hemen her konunun sosyal sorumluluk bağlamında içinde olduğunu, insana değer veren ve insanı ön plana çıkaran bir felsefeye sahip bulunduğunu söyledi.

HAMOY’un 45. kuruluş yılı balosunda; derneğe uzun yıllar emeği geçenlere şükran plaketleri sunulurken, kurucu üyeler tarafından da görkemli bir “45. Yıl Pastası” kesildi.

HAMOY Dernek Başkanı Abdullah Gürbüz HAMOY’ u kuruluş amacını şu sözlerle anlattı;

“Derneğimizi kuran arkadaşlarımız halkın içinde büyüyen halkın çocukları olduğu için bu halk kültürünü yaşatmak için kurulan bir dernek. Anadolu Halkının kültünün yaşatılmasını bir sosyal sorumluluk olarak görmüşler. Anadolu halkının öz kültürü olan türküler, deyişler, manilerini ve folklorunu yaşatma amacıyla kuruldu.

Bu kültür bizim ürettiğimiz bizim tarihimiz görenek ve geleneklerimiz dilimizdir. Bu kültüre sahip çıkmamız lazım millet tarifinin içinde zaten bunlar bir bütün olarak var. Bu kültüre sahip çıkmazsak millet kalmaz dilimiz bozulur. Geçmişte Arapça Farsça kelimeler ile dilimizi yozlaştırmıştık şimdi de İngilizce kelimelerle dilimizi yozlaştırıyoruz. Dükkânların isimleri bile Türkçeden uzaklaşıyor”.

Gürbüz; “Dili bozarsak gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmazsak ülke bölünmeye parçalanmaya yok olmaya gider. Onun için de bu ülkenin çocukları insanları bu ülkede karnını doyuran insanlar olarak kültürümüze sahip çıkmalıyız. Biz Çanakkale’de onca şehidimizi niye verdik. Bu ülkeyi kurtarmak için Kurtuluş Savaşı’nı niye gerçekleştirdik. Niye o kadar kan döküldü bu ülke hayatta kalsın insanlar yaşasın diye. Kültür ve dilde bu ülkeyi ayakta tutabilecek en büyük değerdir. Kültür ve dil milletin mayasıdır bu yüzden bu kültüre ve dilimize sahip çıkmalıyız” diyerek kültürün önemini dile getirdi.

Biz dernek olarak halk müziğine yoğunlaştık

Gürbüz bu söylediğim nedenlerden ve korumamız gereken bir kültürümüz, dilimiz, bir milletlimiz ve ülkemiz olduğu için dernek olarak halk bilimi konusunda 35-40 yılı geride bırakarak çalışmalara imza attık. İlk kurulduğunda halk müziği ve halk dansları konusu üzerine yoğunlaşmış olan bir dernek olarak kurulmuştu. Bundan bir 15 yıl öncesine kadar bu şekilde devam etti.

“Başka çalışmalarımız da oldu halk tiyatrosu gibi. Halk oyunları çalışmalarımızı 15 yıldır kapatmak zorunda kaldık. Çünkü halk oyunlarıyla daha genç kesim ilgileniyor. Onlarda üniversiteye girme çabalarında olduğu için çalışmalara katılamıyorlar. Bu durumda aslında bizim ülkemizin kültüre baktığı bakış açısıyla doğru orantılı bence okullarımızda halk kültürünü cazip kılacak dersler verilmesi gerekli.

Biz dernek olarak halk müziğine yoğunlaştık. Hem büyükler koromuz hem de gençlik koromuz var. Biz her sene sezon başında muhtemel Eylül ayında bir yıllık programımızı tespit ederiz. Bir yılda neler yapmamız gerektiğini kararlaştırırız. Yoğun bir yıl geçiriyoruz konserler söyleşiler ödül törenleri bunlarla beraber derneğimizin 40 yıllık deneyimini ortaya koymuş oluyoruz. Her ay bir tane ‘Kabakçı Konağı’nda konulu halk müziği gösterileri yapıyoruz”.

Geceye Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Sıtkı Akın, Nahide Tokgöz ve Mihriban Türkmen yurdun dört bir köşesinden sundukları türküleriyle renk katarken, sanatçı Okyay Şenocak ile Evren Öner de oyun havaları ve halaylarıyla geceye katılanları coşturdular.

HAMOY’un 45. Yılını kutlamak için düzenlediği geceye bir çok bürokrat ve misafirin yanı sıra Türk Telekom eski genel müdür yardımcısı Zafer Tekbudak da karıldı.Balo, hatıra ve aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.