İmza: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bugünlerde her yerde elinde “hamili kart yakinimdir. İmza: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı” “yazılı kartvizit bulunan işsizleri işe almak için yoğun çalışmalar yapılıyor. “ İstihdam seferberliği görev çağrı emri” kapsamında bu kartvizitler, bir işsiz için en büyük “torpil”dir.

Torpil denilen kavram esasında; etkili bir siyasetçiye, bürokrata ve itibarlı, çevresi olan eş, dost akrabaya yakıştırılan tanımlamadır. Kime sorsanız, hangisini bulmak zor? iş mi torpil mi* diye, ezici çoğunluk” torpil” der. Şimdi aynı yöntem yaygın mı bilmiyoruz ama eskiden bu” torpili” bulduğunuzda ve “şurada iş var yardım eder misiniz?” dediğinizde “torpiliniz” kartvizitini çıkarılır, arkasına da (eski İstanbul lehçesine binaen) “hamili kart yakinimdir” yazar ve size verirdi. Bugünkü iletişim araçları olmadığı o dönemlerde en etkili yöntemdi. “Bu kartı verdiğim ve taşıyan (hami) kişi yakınımdır, gereğini yapın” mesajını içeren bu kelimeler bir anlamda tavsiye, referans mektubu, hatta “kefilim” niteliğindeydi.

Bugün bu kartvizit, 3,7 milyon İŞKUR kayıtlı işsize açıktan ve doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafından bizzat verilmektedir. Bu kartı almak için Saray’a gitmenize gerek yok. Evet mitinglerine katılmaz ve kendinizi göstermeniz yeterli olacaktır.

Şimdi işsiz arkadaş bir kapıyı çalsa, “bana iş vereceksiniz” dese, “sen kimsin birader?” deseler, o da “aha elimde Cumhurbaşkanı’nın “yakinim kartviziti var” dese, ne yapılacak? Torpil bizzat Cumhurbaşkanı, işe alınacak tâbii.

Bu döneme ait “hamili kart” uygulamasında konusunda hükümet yetkilileri neredeyse saatlik açıklama yapıyorlar. Buna göre, “işe alınanların sayısı 20 günde 100 bini geçmiş. Yani günde beş bin kişi akşam evine “iş buldum, tekrar çalışmaya başladım” mutluluğuyla gitmiş. Bu arkadaşların yeni işleri daim olsun, kutlarız, başarılar dileriz.

Ama daha üç ay öncesinde yine günde beş bin kişi işten çıkarılıyordu. Üç ay önce dışarı, üç ay sonra içeri. Kadere bak diyesi geliyor insanın. Memlekette üç ay içinde her şey tersten düze döndü, dağ taş fabrika ile doldu, atılanlar tekrar iş buluyor. Ne güzel! Türkiye’nin geleceğine, gücüne, imkânlarına burun kıvıranların yüzüne tokat gibi inmiştir bu gelişme. Bir kartvizit neleri değiştiriyor?

“Hamili kart yakinimdir” uygulaması hesabından gidersek yıl sonuna kadar 1.5 milyon işsiz iş bulacak. Ancak günde verilen 22 lira teşvikli iş güvencesi yılsonunda bitiyor. Bir anlamda geçici, mevsimsel işe almalar yapılıyor. Sonrası mı? “o gün gelsin bakarız” denilecektir.

Yeniden çalışmaya başlayanlara tavsiyemiz, işinize gücünüze sahip çıkın, çok çalışın, kalıcı olun. “Hamili kart kampanyasını” bir daha bulamazsınız. Her gün referandum, seçim yapılmıyor benim işsiz kardeşim.

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