Hamilelik döneminde ağız dokularında yaşanan değişiklikler anne adayları için istenmeyen durumlar oluşturabiliyor. Dişlerde ve diş etlerindeki değişimlerin hamilelik döneminde en sık karşılaşılan durumlardan biri olduğunu belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden Dt. Göker Taşkınsu, özellikle bu dönemde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.

Anne adaylarının gebelikten önce mutlaka diş hekimlerine başvurarak optimal ağız ve diş sağlığına kavuşmaları gerektiğini vurgulayan Taşkınsu, “Anne adaylarının, gebelik sürecinde hormonal değişikliklerinin yanı sıra beslenme şekillerinde de yaşanan değişimlerin ağız ve diş sağlığına negatif etkileri olduğu bilinmelidir” dedi

Dişlerdeki çürümeler dolgu veya kanal tedavisi ile tedavi edilemeyecekse hamileliğin ikinci trimester diye adlandırılan 4-5 ve 6’ncı ayları arasında dişler çekilerek anne adayının tedavisi yapılabileceğini belirten Taşkınsu, bununla birlikte diş hekimi kadın doğum doktorundan konsültasyon isteyerek istenmeyen durumların önüne geçeceğini söyledi.

“Hamilelik sürecinde diş etleri hassaslaşır”

Dt. Göker Taşkınsu, gebelik sürecinde diş etlerinin hassaslaşması sonucunda, fırçalama esnasında kanamalar olabileceğinin altını çizerek, “Bu tip durumlarda anne adaylarının fırçalama esnasındaki kanamadan korkmayarak diş hekimlerine başvurması ve fırçalamayı kesinlikle bırakmamaları gerekmektedir.

Anne adaylarının gebelik sürecinde A-D-C vitaminlerinin yanı sıra fosfor ve kalsiyum açısından zengin bir beslenme programı uygulamaları gerekmektedir. Gebelik sürecinde şekerli ve asiditesi yüksek yiyecek ve içeceklerden uzak durulması kilo kontrolünün yapılabilmesine ve diş ve diş eti hasarının minimalize edilerek kontrol edilebilmesine olanak sağlar” diye konuştu.

“İlk 3 aydan sonra sedasyonla tedavi yapılabilir”

Hamilelere günümüzde sedasyonla diş tedavileri yapılması mümkün olabildiğini söyleyen Taşkınsı, sözlerini şöyle tamamladı: “Gebelik sürecinde mümkünse birinci trimester diye adlandırılan ilk 3 aylık dönemden kaçınılarak sedasyon ile diş tedavileri yapılabilmektedir. Diş tedavilerinde sedasyona ihtiyaç duyan anne adaylarının başvurdukları kurumlarda genel anestezi uzmanlarına ve tedaviyi yapacak diş hekimlerine işlem öncesinde muayene olmaları önem arz etmektedir”.