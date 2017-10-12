Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Özkaynak, sonbaharın gelmesiyle riskin arttığını ve hamilelerde grip aşısı ile virüse yakalanma riskini düşürebileceklerini belirtti.

Dr. Özkaynak, anne adaylarının, hamilelik süreçlerini hassas geçirdiklerini ve bebeğin sonbahar mevsiminde yakalanması muhtemel risklere karşı koruması gerektiğinin altını çizerek, özellikle bu dönemde dengeli beslenmeleri ve enfeksiyonlara karşı kendilerini korumaları gerektiğini vurguladı. Hamilelerde grip aşısı canlı virüs içermediği için güvenli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Aysel Özkaynak, yurtiçi-yurtdışı birçok dernek tarafından önerildiğini ifade etti.

“HAMİLELİKTE GRİP AŞISI İÇİN EN UYGUN DÖNEM”

Özkaynak, hamilelerde grip aşısı için en uygun zamanın, gebeliğinin 2. ve 3. dönemindeki gebelerde Ekim-Kasım ayları olduğunu, ancak bu aylarda gebeliğinin ilk 14 haftasında olan hamileler için aşının ikinci döneme ertelenebileceğini dile getirdi.

“BAZI İNSANLARDA GRİBİN KOMPLİKASYONLAR GELİŞTİRME RİSKLERİ VAR”

Bazı insanlarda grip komplikasyonları geliştirme riskinin yüksek olduğunu anlatan Özkaynak, 65 yaş ve üstü olan yetişkinlerde, 5 yaşından küçük çocuklarda, astım, kalp, veya kanser gibi hastalığı olanlarda ve hamile kadınlarda bu risklerin görülebileceğini vurguladı.

Bağışıklık sistemindeki normal değişikliklerin, gebelik sırasında ortaya çıkabileceğini, grip komplikasyonları riskini artırabileceğini dile getiren Op. Dr. Aysel Özkaynak, hamileyken gribe yakalanılması durumunda, hastaneye yatma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtti.

Gebe kadınlar ve emziren kadınlar da dahil olmak üzere, 6 aylık ve daha yaşlı herkesin her yıl grip aşısı yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Özkaynak, hamileyseniz, ekim ve mayıs ayları arasında yer alan grip mevsiminin erken dönemlerinde yaptırılmasının daha iyi olacağını belirtti. Op. Dr. Aysel Özkaynak, “Astım veya kalp rahatsızlığı gibi grip komplikasyonları riskini daha da artıran tıbbi bir durum söz konusu ise, grip sezonu başlamadan önce aşı yaptırmayı düşünmeliler” dedi.

“GRİP AŞISI, GRİP VİRÜSÜNE KARŞI ANTİKORLAR ÜRETMEK İÇİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ TETİKLER”

Antikorların kan dolaşımında dolaşırken, bir grip virüsü ile karşılaştığında, bağışıklık sisteminin diğer kısımları tarafından imha edilmesi için “etiketleme” yaptıklarını belirten Op. Dr. Aysel Özkaynak, gribi vurduktan sonra vücudun koruyucu antikorlar oluşturmasının yaklaşık 2 hafta kadar bir süre aldığını ifade etti.

“HAMİLEYKEN GRİP AŞISI YAPTIRMAK BEBEĞİ DE KORUYOR”

Grip aşısının hem anne adaylarının, hem de bebeğin korunması ile “çifte görev” yaptıklarını vurgulayan Özkaynak, bebeklerin 6 aylıktan önce grip aşısını alamayacaklarının altını çizdi. Hamilelik sırasında grip aşısı yaptırıldığında anne vücudundaki koruyucu antikorların bebeğe aktarıldığını anlatan Özkaynak, bu antikorların bebeği 6 aylıkken aşılayana kadar gribe karşı koruyacağını belirtti.

Op. Dr. Aysel Özkaynak, “Eğer grip olduğunuzu düşünüyorsanız ve hamileyseniz, hemen kadın hastalıkları ve doğum uzmanınıza danışın. Mümkün olduğunca çabuk bir antiviral ilaç almak önerilir” şeklinde açıklama yaparak, grip belirtilerinden bahsetti.

“GRİP BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN”

Ateş, titreme, vücut ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, öksürük, boğaz ağrısı veya burun akıntısı gibi durumların grip belirtileri olduğuna dikkat çeken Özkaynak, grip belirtilerinin başlamasından itibaren 48 saat içinde antiviral türünde ilaçlar alınmasının, en etkili yöntem olduğunu, ancak semptomların başlamasından sonra 4-5 güne kadar alınmasının da yararlı olacağını belirtti.

Bir antiviral ilacın gribi tedavi etmediğini, ancak süresini ve şiddetini kısaltabileceğini dile getiren Op. Dr. Aysel Özkaynak, sadece grip olduğunu düşünseler dahi, güvenli tarafta olmak ve doğum uzmanına başvurmanın en iyi yöntem olduğunu ifade etti.

Özkaynak, “Ayrıca hamileler grip olan biriyle yakın temasta bulunduysa da doğum uzmanına danışmalı. Buna, gribe maruz kalabilecek biriyle yaşamak veya yüz yüze konuşmak da dahildir’’ diyerek sözlerini bitirdi.