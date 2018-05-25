Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen tarihi mekânlardan biri olan Hamamönü her Ramazan ayında olduğu gibi bu yılda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ankara- Restore edildikten sonra özellikle Ramazan ayında Ankaralıların uğrak mekânı haline gelen Hamamönü bu Ramazan ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Hamamönü’nde son hazırlıklar Altındağ Belediyesi tarafından yapılırken etkinlik için alana çadırlar kuruldu. Bu çadırlarda Ramazan ayının simgeleri vatandaşlara sergileniyor.

HAMAMÖNÜ ESNAFI MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

Her yıl Ramazan ayında muazzam bir kalabalığa sahne olan Hamamönü esnafları da son hazırlıklarını tamamladı. Esnafın da bu ay için oldukça heyecanlı olduğu gözlemlenirken, işlerin artacak olması yüzlerini güldürüyor.

Ankara’da yapılacak kısıtlı faaliyetler arasında yer alan Hamamönü’nde Osmanlı mutfağını tadabileceğiniz nezih restaurantlar ve köy kahvesi tadında mekânların olması Ankaralıların buraya tercih etmesini sağlıyor. Eski Osmanlı etkinlikleri, çeşitli kahvehanelerde organize edilen mükemmel eğlenceler Hamamönü gelenekleri arasına girmiş durumda. Bu Ramazan ayında da yapılan hazırlıklar bir önceki Ramazan aylarını aratmayacağa benziyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda her sokağında farklı bir eğlencenin yer alacağı Hamamönü, gece geç saatlere kadar ışıl ışıl parlayacak ve Ankaralıların yine Ramazan’da tercih edeceği ilk yer olarak gözüküyor.