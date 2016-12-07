Hamamönü Söyleşileri sıcacık

Ankara’da kültür, sanat ve edebiyat hayatının nabzını tutan Hamamönü Söyleşileri, yılın son ayında yine dopdolu…

Her ay olduğu gibi Aralık ayında da en seçkin konuklara kapılarını açan Hamamönü, Ankaralı sanatseverlerin vazgeçemediği yerlerin başında geliyor.

Altındağ Belediyesi tarafından Hamamönü’ndeki tarihi Kabakçı Konağı’nda gerçekleştirilen Hamamönü Söyleşileri, 19.00 – 21. 00 saatleri arasında sanatseverlere unutulmaz akşamlar sunuyor.

Hamamönü Söyleşileri bu soğuk günlerde, katılımcıların ve konukların içini ısıtıyor.

Şiir dolu akşamlar…

Hamamönü Söyleşileri’nde bu ay şiir dolu sohbetler ve şiir programları öne çıkıyor. “Başkentte Dem Vakti” şiirleri ile Başkent Edebiyat Eğitim Kültür ve Sanat Derneği , “Şah-ı Şiirler” programı ile AKSED, Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri programı ile M.Nuri Parmaksız bu ay şiir severlere unutulmaz akşamlar sunacak.

Ayrıca, “Dünden Bugüne Ankara, Osmanlı’da İktidar ve Muhalefet, Memleket Havası:Kerkük, Yaren Sofrası, BAŞKON akşamı, Bir’İz Akşamı, Son Yaz ve Çağdaş Nogay Edebiyatı, Türk Edebiyatının Zirvesinden: Yahya Kemal, Lozan ve Musul’un Statüsü, Gönül Dilinden, Okuma Kültürü, Vezirköprü Tarihi ve Kültürü ile Başkentte, 21’inci Yüzyıl Eğitim Politikaları, Can Veren Pervaneler, Marka Olmak ve Marka Yaratmak, Yaşadığımız Dünyada Müslüman’ın Kimliği” gibi önemli konu başlıklarında önemli konukları ağırlayacak olan Hamamönü Söyleşileri, katılımcıların içini ısıtacak.

Soğuk akşamlar müzik ile ısınacak

Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği koro şefi İlkim Eylül İlk’in seslendireceği “Eskimeyen Türküler” programı, dinleyenlere yine keyif dolu akşamlar yaşatırken, Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği koro şefi Cengiz Taşkent ise “Mucize Nağmeler” isimli programı ile kulakların pasını silecek. Hamamönü Söyleşileri’nde müzik ziyafeti Hakkı Kolcu ve M.Ali Alay’ın “Gönül Titreten Nağmeler” isimli programı ile doruğa ulaşacak.

Tüm Ankaralılar davetli…

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hamamönü Söyleşileri’nin bilime, sanata, kültür ve edebiyata hizmet ettiğini vurgulayarak, bu alanda önemli bir katkı sağladıklarını belirtti.

Tüm Ankaralı vatandaşları Hamamönü Söyleşileri’ne davet eden Başkan Tiryaki “Ankaralılar burada keyifli vakit geçirmekle kalmıyor, Hamamönü Söyleşileri yıl boyunca adeta okul işlevi görüyor. Yıllardır düzenlediğimiz bu söyleşilerle aydınlık bir yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ankara’nın kalbi durumunda olan Hamamönü, bugün kültür, sanat, tarih ve edebiyata verdiği katkı ile yine Ankara’nın kalbi durumunda…” dedi.

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