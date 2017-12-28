Haluk Levent’e Kaptan Pilot’tan Anlamlı Not

Son dönemde özellikle kurucusu olduğu AHBAP hareketinin yaptıkları ile adından sıkça söz ettiren Haluk Levent’e uçuş sırasında kaptan pilottan anlamlı bir not geldi.

Haluk Levent tarafından kurulan ve ülkenin dört bir yanına yayılan AHBAP hareketine bir teşekkürde kaptan pilottan geldi. Dün gerçekleştirdiği uçuş sırasında uçakta Haluk Levent’i gören kaptan pilot, Haluk Levent ve ahbaplara anlamlı bir not yazdı.