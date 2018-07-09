Bartın’ın Amasra ilçesinde, Haluk Levent, ölümünün 11’inci yıldönümünde Barış Akarsu anısına düzenlenen konserde şarkılarını söyledi.

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında yaralanan, 4 Temmuz’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Barış Akarsu, ölümünün 11’inci yıldönümünde memleketi Amasra‘da düzenlenen konserle anıldı. Amasra Büyük Limanı’ndaki konsere çok sayıda kişi katıldı. Geçen hafta, Gaziantep’in Nizip ilçesinde sokakta oynarken kulağındaki işitme cihazı çalınan Reşit Polat’a (4) yardımcı olmak için Levent’in satışa çıkarılan yeleğini Zafer D. satın alırken, elde edilen 20 bin liralık parayla küçük çocuğa işitme cihazı alınmıştı. İş adamı Zafer D.’nin isteği üzerine Haluk Levent, ilk konserini Amasra’dan sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

Haluk Levent konser sırasında Amasra’da özel bir maden şirketinde çalışırken, işine son verilen ve düğünü olan maden işçisi Gökhan Atav ve eşi Pelin Atav’ı sahneye alarak, müzik eşliğinde dans etmelerini sağladı. Daha sonra Levent, Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu’yu sahneye alarak, birlikte dans etti. Levent, Barış Akarsu’nun seslendirdiği şarkıları da seslendirerek, alandaki kalabalığı coşturdu.