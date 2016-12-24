‘Halktan biri’ oyunu düşündürdü

BALIKESİR’in Ayvalık İlçesi’nde faaliyet gösteren TiyatrOda, ‘Halktan biri’ oyunuyla ‘sistem’, ‘devlet’ ve ‘halk’ üçgeninde güncel konuları düşündürücü bir üslupla seyirciye sundu.

Bu sene sezonu ‘Çelişkili İlişkiler’ adlı komedi oyunuyla açan TiyatrOda, bu kez siyasi içerikli ‘Halktan biri’ adlı oyunla Ayvalık’ta yaşayan tiyatro severlerin karşısına çıktı. Ön gösterimi dün (cuma) saat 20.30’da yapılan Amerika kökenli oyun, ‘sistem’, ‘devlet’ ve ‘halk’ üçgeninde oldukça güncel unsurları sundu. Sam Bobick’e ait oyun, yetki sahibi liderlerin kendi çıkarları doğrultusunda halktan uzaklaştığını, siyasetteki kirli ilişkileri, çıkar çatışmaları ve beceriksizliğini anlattı. Ayvalık’ta da sunulan oyunu Erkan Cılak yönetirken, Enver Öksüz ve Hakan Urul rol aldı.

Yönetmen Erkan Cılak, “Yazarı çok güzel yazmış ama, oyunu Amerika’da oynayamamış. Özgürlükler ülkesinde oynayamamış” dedi.

Oyunda FBI ajanını canlandıran Enver Öksüz ise “Oyun aslında günümüzü anlatıyor. Günümüzde siyasal ve toplumsal boyutta yaşadığımız, TV’lerde izlediğimiz, birebir içinde bulunduğumuz ortamı yansıtan bir oyun” dedi.

Travis’i canlandıran Hakan Urul ise, “Biz bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. ‘Kardeşim bakın ülkemizde ve dünyada bir şeyler oluyor. Ey millet bir şey oluyor bir bakın çevrenize’ diyoruz” dedi.

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