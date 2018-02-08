Halkbank ANKARA: 3

Gümüşhane Torul Gençlik: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Erhan Alparslan

Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Loh, Furkan Aydın, Chernokozhev, Abdullah Çam, Emre Batur (Alperay Demirciler, Faik Samed Güneş)

TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: Göktuğ Polat, Ceyhun Ahlat, Mete Güngör, Mehmet Yıldıran, Ali Samet İçmeğiz, Kaan Atmaca (Doğuş Bayram)

Setler: 25-15, 25-13, 25-14

Süre: 61 dakika (20, 19, 22)

Efeler Ligi’nde oynanan18. hafta maçında Halkbank, sahasında TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik’i 3-0 mağlup etti. Halkbank bu sonuçma puanını 49,175 yaptı ve en yakın rakibi ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Halkbank, çoğunlukla yedek oyuncularıyla çıktığı maçın ilk setinde pasör çaprazı Velizar Chernokozhev’le etkili oldu. Gümüşhane ekibi, savunmasını sıkı tutmasına rağmen, blokta iyi kapanan rakibi karşısında zaman zaman zor anlar yaşadı. Çekişmeli geçen ilk bölümün ardından teknik mola 12-11 başkent ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Halkbank molanın ardından hücumdaki etkinliğini artırırken, TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, üst üste bir kaç hata ile oyundan düştü. Seti 25-15 alan Halkbank, 1-0 öne geçti.

Evsahibi, ikinci sette köşelerden yaptığı hücumlara servis atışlarından aldığı sayıları da ekledi. Teknik molayı 12-9 önde bitiren Mavi-Beyazlılar, rakibinin açıklarını iyi değerlendirdi. İkinci bölüm mücadeleden uzak geçti. Seti 25-13 alan başkent ekibi, farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Son sette servis hataları ve blok-out’lardan sayı kaybı yaşayan Halkbank, Chernokozhev ile etkili olduğu setin teknik molasını 12-5 önde geçti. TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, güçlü rakibi karşısında sayı üretmekte zorlandı. Seti 25-14 alan Halkbank, 3-0 galip geldi.