2017-2018 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Halkbank’ta dikkatler altyapılara çevrildi.

Hedef tüm altyapı takımlarının centilmence mücadele ederek rakiplerini geçmesi 2017-18 altyapı turnuvaları Genç Erkekler etabı ile 14 Mayıs’ta başlayacak. 21 Mayıs’a kadar sürecek finaller Adana’da yapılacak. Kocaeli’nde düzenlenecek Genç Kız müsabakaları ise 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Çalışmalarını Ankara’da sürdüren Halkbank Genç Erkek Takımı, finallere iddialı hazırlanıyor. Genç Takım Antrenörü Slobodan Prakljacic, okul maçları nedeniyle tam kadro hazırlanma şansı bulamadıklarını belirterek, “Bütün hafta çalışmak için zamanımız olacak. Zaten kondisyon sorunumuz yok. Karşılaşabileceğimiz rakipler ve buradaki başarının A Takımı nasıl etkileyeceğini iyi biliyoruz. O nedenle Adana’da iyi bir iş çıkarmak arzusundayız. Yetenekli bir grubuz. Umarız Şampiyon A Takım’a yakışır bir sonuç alacak ve Ankara’ya mutlu döneceğiz” diye konuştu.