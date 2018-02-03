Vestel Venüs Sultanlar Liginde 18, Efeler Liginde 17. hafta karşılamaları oynanacak.

Halkbank Bayan Voleybol Takımı, yarın (4 Şubat, Pazar) Ankara’da 7.sırada yer alan Beşiktaş’la karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Balonundaki karşılaşmanın başlama saati 14:00. Mücadeleyi Bilal Çağlar ve Salim Bektaş hakem ikilisi yönetecek.Maç öncesinde 6.sıradaki Halkbank’ın 23.65, 7.sıradaki Beşiktaş’ın 21.55 puanı var.

Erkekler Kula’da

Öte yandan, lig lideri Halkbank, Kula deplasmanında puan arayacak. Şampiyonlar Ligindeki 3-0’lık Sastamala galibiyetinin ardından 19 saatlik bir yolculukla Kula’ya ulaşan başkent ekibi yine 4 Şubat Pazar günü Jeopark Kula Belediyespor’la puan mücadelesi yapacak. Kula Spor Salonundaki maç 14:00’ta start alacak. Müsabakanın hakemleri İlhami Şenyurt ve Ebru Ayata.

Maç öncesinde 9.sıradaki evsahibinin 21.15, lider Halkbank’ın 43.175 puanı var.