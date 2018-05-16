2017-2018 voleybol sezonu Gençler Türkiye Şampiyonası finalleri devam ediyor. Genç Erkeklerde ikinci maçlar oynanırken, genç bayanlarda birinci gün sona erdi.

C Grubundaki ilk maçında Arhavi Belediyespor’u 3-0’la geçen Halkbanklı gençler, ikinci mücadelede de İnegöl Belediye’yi aynı skorla 3-0 geçmeyi başardı. 1 saat 28 dakika süren karşılaşmanı setleri Halkbank lehine 29-27, 25-22, 25-15 sona erdi. Başkent ekibi bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi.

Kocaeli’de başlayan Genç maçlarında, rakibi sahaya çıkmayınca ilk günü üç puanla kapatan Halkbank Genç Kız Takımı, yarın (16 Mayıs, Çarşamba) karşılaşacağı Eskişehirli rakibini yenmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.