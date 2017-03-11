Halkbanklı bayanlar zafer kazanmak istiyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 20.hafta maçları bugün oynanacak. Ankara’nın bu ligdeki yegane temsilcisi Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile puan mücadelesi yapacak.

Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da başlayacak ve Burhan İlhan, Koray Yılmazgil hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşma öncesinde Bursa ekibi 11 galibiyet ve 8 yenilgi aldı, topladığı 35.08 puanla 5. sırada yer alıyor.

Evsahibi Halkbank ise 8 galibiyet, 11 yenilgiden topladığı 26.05 puanla 7. durumda. Gelin, konuğumuz olun Müsabakanın Halkbank takımı kadar Ankara için de büyük önem taşıdığını anlatan Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bayanlarda Ankara’yı temsil ediyoruz. Bilindiği gibi playoff mücadelesi yapıyoruz. Bursalı rakibimiz de iyi bir yer edinme konusunda aşmamız gereken rakiplerden biri. Biz takm olarak sahada elimizden geleni yapacağız. Fakat taraftarımız yoksa bir eksiğiz. Ankaralı sporseverleri tribünlere bekliyoruz. Gelin, konuğumuz olun, bizi destekleyin. Bu zaferi birlikte kazanalım.”

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