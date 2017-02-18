Halkbanklı bayanlar için salona

Vestel Venüs Sultanlar Liginde 17. hafta müsabakaları yarın (17 Şubat, Cumartesi) oynanacak. Başkentin ligdeki tek temsilcisi Halkbank, Başkent Voleybol Salonunda Trabzon İdmanocağı takımını konuk edecek.

Karşılaşma, saat 15:00’te başlayacak. Müsabakanın hakemleri Bilal Çağlar ve Yücel Yolagelen. Maç öncesinde Halkbank 16 maçta topladığı 22.05 puanla 7. sırada yer alıyor. Trabzonlu rakip ise 12.45 puanla 10. durumda. Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzon İdmanocağı 3-1 kazanmıştı.

Destek bekliyoruz

Halkbank Bayan Voleybol Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel, playoff’larda yer almak, fakat daha iyi bir yer almak için İdmanocağı maçının büyük önem taşıdğını söyledi.

Son dört haftada üç galibiyet aldıkarını hatırlatan Gürbüzsel şunları söyledi: Uzun soluklu bir planı ulguluyor, yavaş ama emin adımlarla yükseliyoruz. Önceki galibiyetlerin anlam taşıması için bu maçtan da puanla ayrılmak istiyoruz.

Burada iş taraftarımıza düşüyor. Kapımız herkese açık. Ankara’nın Vestel Venüs Sultanlar Ligindeki tek temsilcisini desteklemek için tüm voleybolseverleri Başkent Voleybol Salonu’na bekliyoruz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...