Efeler Voleybol Ligi playoff mücadalesi bugün yapılacak karşılaşmalarla devam edecek.

Lig lideri Halkbank serinin ilk maçında, deplasmanda yendiği Afyon Belediye YÜNTAŞ’ı Ankara’da konuk edecek. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak karşılaşma saat 18:30’da başlayacak.

İşimizi ciddiye alıyoruz

Takımın Kübalı yldızı Raydel Hierrezuelo sahaya kazanmak için çıkacaklarını, bu nedenle de disiplini elden bırakmayacaklarını söyledi.

Raydel, “İlk maçı kazanmamız, bir adım önde olduğumuzu gösterir, hepsi o kadar. Sert bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz.

Sorun yaşamak istemediğimizden, işimizi ciddiye alıyoruz. Hazırlıklarımızı turu ikinci maçta geçecek şekilde yaptık. İyi oynayıp adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz” diye konuştu.