Halkbank, yarı final aşkına

Efeler Liginde playoff çeyrek final müsabakaları bugün start alacak. 1.Etap müsabakalarını ikinci sırada bitiren Halkbank, kendisine yedinci sırada yer bulan Galatasaray HDİ Sigorta ile çeyrek final ilk maçına çıkacak.

Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 18:30’da başlayacak. Sezonda her iki yarıda oynanan karşılaşmaları Halkbank 3-2 ve 3-0’lık sonuçlarla kazanmıştı. Desteklenmeyi hakediyoruz.

Saha ve seyirci avantajını kaybetmemek için karşılaşmaya titizlikle hazırlanan Halkbank’ta deneyimli oyuncu Emre Batur mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

Takım olarak ileri doğru bir ivme yakaladıklarını ve seri galibiyetler alarak ikinci sıraya kadar yükseldiklerini hatırlatan Batur, “Fakat herşey yeniden başlıyor. Bu etap zor geçecek, biliyoruz.

Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz ama kazanan taraf olmak için çaba göstereceğiz. Biz takımımıza, camiamıza ve Ankaralılara güveniyoruz. Ankaralı taraftarları maçımıza bekliyoruz. Tribünden desteklenmeyi hakettiğimize inanıyoruz. Yapacakları katkıya şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.

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