Halkbank, Vakıfbank’ı konuk edecek

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 10.haftasında Halkbank, Ankara’da Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonunda bugün oynanacak müsabaka saat 16:00’da başlayacak.

Karşılaşmayı Mehmet Demirdelen-Hatice Özmen Yıldız hakem ikiisi yönetecek.

Maç öncesinde takımlar puan tablosunda şöyle sıralanıyor:

Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerede bulunan Halkbank Bayan Takım Sorumlusu Esen Gürbüzsel ne kadar önemli bir takımla karşılaşacaklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Ligdeki her takım gibi, Vakıfbank’a da saygı duyduklarını ifade eden Gürüzsel, “Biz de tüm yeteneklerimizi sahaya yansıtıp iyi bir sonuç alarak son haftaya galibiyetle girmek istiyoruz” diye konuştu.

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