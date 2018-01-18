Salon: TVF Başkent

Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Sinisa Isajlovic (Avusturya)

Halkbank ANKARA: Hierrezuelo, Loh, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Chernokozhev)

F.S.Levoronto SASTAMALA: Kaurto, Esko, Kunnari, Carmody, Sivula, Sundberg (Ringseis, Lehtimaki, Guymer, Makinen)

Setler: 25-22, 25-21, 25-16

Süre: 84 dakika (31, 28, 25)

Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligindeki üçüncü maçında, sahasında Finlandiya’nın Ford Store Levoranta takımını 3-0 mağlup etti.

Ford Store Levoranta, maça çok iyi başlangıç yaptı. Hücum, savunma ve serviste, neredeyse hatasız oynayan ekip, ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. Halkbank, savunma ve servis hatalarından sayı kaybederken, blokta çok iyi kapanan rakibi karşısında skor üretmekte zorlandı. Türk temsilcisi, 14-9 gerideyken, Alperay’ın savunmada, Hernandez’in de hücumdaki etkili oyunuyla 5-0’lık seri yakaladı ve eşitliği sağladı (14-14). Setin 2. teknik molası da 16-14 Finlandiya ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Halkbank molanın ardından Hernandez ve Petric ile hücumdaki etkinliğini artırdı ve 19-18’lik skorla sette ilk kez öne geçti. Türk temsilcisi, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

Halkbank, 2. sette bloktaki etkinliğini artırdı. İlk setteki kadar rahat sayı üretemeyen Ford Store Levoranta, Carmody ve Sivula’nın sayılarıyla ile ilk teknik molayı 8-7 önde geçti. Halkbank, kısa toplarda Emre, köşelerde ise Hernandez ile etkili olarak öne geçti. 2. teknik molayı 16-13 önde tamamlayan ekip, çekişmeli geçen son bölümde plase atışlarından sayı buldu. Türk temsilcisi, seti 25-21 alarak skoru 2-0’a getirdi.

Finlandiya ekibi, 3. sette de Halkbank’ın üçlü bloklarını geçmekte zorlandı. Uzun toplarda Petric, hızlı hücumda Emre öne çıkarken, yorulduğu gözlenen rakip takım oyuncuları, farkın açılmasına engel olamadı. Halkbank, ilk teknik molasını, 2. teknik molasını ise 16-10 önde geçtiği seti 25-16 aldı ve maçı 3-0 kazandı.

Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Halkbank, böylece B Grubu’nda 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle puanını 6’ya çıkardı. Türk temsilcisi, gruptaki 4. maçını, yine aynı ekiple, 1 Şubat’ta deplasmanda yapacak.

Halkbanklı oyuncular, maç sonunda sevinçlerini Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfından, kendilerini desteklemeye gelen minik voleybolseverlerle paylaştı.