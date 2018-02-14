Halkbank PAOKPAOK THESSALONIKI: 3

Halkbank ANKARA: 1

Salon: PAOK Palace Sport THESSALONIKI

Hakemler: Sandro LA MICELA (İtalya), Marc BLOEMHARD (Hollanda)

PA PAOK THESSALONIKI: Panagiotis PELEKOUDAS, Athanasios PAPADIMITRIOU, Rafail KOUMENTAKIS, Ioannis TAKOURIDIS, Nikolay UCHIKOV, Ramon MARTINEZ GION (Dimitrios KONSTANTNIDIS, Matthias VALKIERS )

Halkbank ANKARA: Burutay SUBAŞI, Faik Samet GÜNEŞ, Fernando HERNANDEZ, Nemanja PETRIC, Emre BATUR, Raydel HIERREZUELO (Alperay DEMİRCİLER, Lucas LOH, Abdullah ÇAM, Velizar Chernokozhev

Setler: 25-16, 16-25, 26-24, 25-20

Süre: 1.54 (27, 25, 32, 30)

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubunda, Selanik’te oynanan karşılaşmada Halkbank, evsahibi PAOM Thessaloniki’ye 3-1 mağlup olarak ikinci yenilgisini aldı. Halkbank bu sonuça rağmen gruptan çıkmayı garantiledi.

Maçta. Birinci setin ilk teknik molasına kadar çıkardığı oyunla maçın kazanılacağı mesajı veren Halkbank, buradan sonra durdu ve evsahibi 10 sayılık bir seri yaptı. Servis atamayan, manşet alamayıp atak da yapamayan başkentliler seti 25-16 kaybetti.

İkinci sette kendi vizyonunu sahaya yansıtarak, PAOK’u tüm parametrelerde geride bırakan Halkbank eşitliği 16-25’lik skorla yakaladı: 1-1.

Üçüncü set, Halkbank’la PAOK’tan Nikolay Uchikovve arasında oynandı.İki taraf da oyun üstünlüğü kuramadı. Skor iki tarafa da gitti geldi. Sahada organize olamayan başkent ekibi ikinci teknik molaya 16-14 geride girdi. 24-23’te seti alma şansı yakalayan temsilcimiz basit hatalarının kurbanı olarak setten 26-24 geride ayrıldı: 2-1

Top karşılama, defans, manşet ve blokta rakibine üstünlük kuramayan Halkbank top öldürmede çok zorlandı. Dördüncü setin hiç bir bölümünde kazanacak mücadeleyi gösteremeyen Mavi-Beyazlılar seti 25-20 maçı da 3-1 kaybederek liderlik şansını elinden kaçırdı.