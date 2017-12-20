Halkbank PAOK’u ağırlıyor

CEV Erkekler Şampiyonlar Liginde başarı arayan Halkbank, B Grubundaki ikinci maçına yarın (21 Aralık, Perşembe) çıkacak; Yunanistan temsilcisi PAOK THESSALONIKI ile oynanacak müsabaka saat 17:30’da başlayacak.

Başkent Voleybol Salonundaki karşılaşmanın hakemleri Letonya’dan Salvis Salvis Kurtiss (Letonya) ile Rusya Voleybol Federasyonundan Alexey Pashkevich.

Gruptaki birinci maçlarda Halkbank deplasmanda Alman ekibi VfB FRIEDRICHSHAFEN’a 3-1, PAOK da Finyandiya’dan Ford Store Levoranta SASTAMALA’ya 3-2 mağlup olmuşlardı.

Hedefimiz galibiyet

Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın iki genç oyuncusu Faik Samed Güneş ve Velizar Chernokozhev takım olarak amaçlarının iyi oyun ve galibiyet olduğunu söylediler.

Kulüp altyapısından yetişerek A Takım kadrosunun değişmez isimlerinden olan Faik Samed Güneş Halkbank’ın voleyboldaki anıt kulüplerden biri olduğunu belirterek, “Kulübümüzün vizyonuna yakışır bir sezon geçirmek istiyoruz. Türkiye Kupası’nı kazanarak ilk hedefe ulaştık. Sırada Şampiyonlar Ligi var. İlk maçta istediğimizi alamadık. Ankara’da, tribünleri dolduracağına inandığımız muhteşem taraftarımızın desteğiyle ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Bulgar pasör çaprazı Velizar Chernokozhev de arkadaşlığın üst düzeyde olduğu bir takımda forma giydiğini söyledi. Genç oyuncu, “Bu bu birliktelik ve kaliteyle sezonda iyi işler başarılacağına inanıyorum. PAOK maçı bizim için önemli bir başlangıç olacak. Seyircimizi tribünlere davet ediyoruz. Biz onlarla daha güçliyiz” dedi.