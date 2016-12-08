Halkbank ilk maçında yenildi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Halkbank ANKARA: Faik Samet, Mustafa, Felipe, Resul, Miljkovic, Burutay, Hasan (L), Abdullah, Kemal

Sir S.C.PERUGIA: Birarelli, De Cecco, Zaytsev, Podrascanin, Atanasijevic, Russell, Tosi (L), Mitic

Setler: 19-25, 23-25, 23-25

Süre: 1saat 20 dakika (23, 29, 28)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubunda birinci maçlar oynandı.

Halkbank, ilk maçında İtalya’nın Sir Sicoma Colussi Perugia takımı ile karşı karşıya geldi ve konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk setinde Halkbank defansta yetersiz kaldı. Servis hataları da sayı farkının açılmasına neden oldu. Perugia’nin etkili servislerine çare üretemeyen Halkbank, hücumda da yetersiz kalınca konuk ekip seti 19-25 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Halkbank iyi başladı. Fakat konuk ekip ilk teknik molaya 8-6 üstün girdi. Moladan dönüşte iki takımın da ortadan yaptıkları rahat hücumlar dikkat çekti. Halkbank’ın basit hataları Perugia’nin öne geçmesine neden oldu. Halkbank, Burutay’ın iyi servisiyle rakibini yakalasa da Perugia seti 25-23 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sete Halkbank, daha özgüvenli başladı. Ancak Mavi-Beyazlıların savunmada ve file üstündeki hataları dengeleri eşitledi. Son sayılarda iyi ve etkili oyununu sahaya yansıtan başkentliler, rakibine fırsat vermedi ve farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Halkbank’ın üst üste yaptığı hatalar skoru 23-23’te eşitledi. Setin sonunu iyi oynayan Perugia, 25-23’le maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Sakatkların yokluğunu hissettik

Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın İtalyan antrenörü Camillo Placi, Sir Sicoma Colussi maçına ilişkin, “Sakat oyuncularımızın yokluğunu hissettiğimiz bir maç oldu” dedi. Placi, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda, sahalarında 3-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, sakat oyuncuların yokluğu nedeniyle zorlandıklarını ancak sahadaki oyuncularının da çok iyi mücadele ettiğini belirterek, “Sonuç için üzgünüm ama iyi oynadığımız için de memnunum. Bu maç bize iyi bir deneyim kazandırdı. Sakat oyuncularımızın yokluğunu hissettiğimiz bir maç oldu” diye konuştu. Grupta, 22 Aralık’ta deplasmanda yapacakları Belogorie Belgorod maçına da değinen Placi, Rus ekibini gücüne dikkati çekerek, “Önümüzdeki maç da oldukça zorlu olacak. Fakat deplasmana giderken eksiklerimizi gidermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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