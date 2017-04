Halkbank ikinciyi arıyor

Başkent Voleybol Salonundaki karşılaşma saat: 16:00’da başlayacak. İlk karşılaşmayı kazanarak 1-0 öne geçen Halkbank, ikinci maçtan da galibiyetle ayrılarak İzmir’e avantajlı gitmek istiyor.

Final serisinde üç galibiyete ulaşan takım 2016-2017 sezonu Türkiye Şampiyonluğunu kazanacak.

Halkbank-Arkas Spor final serisinin diğer maçlarının programı şöyle:

1 Mayıs Pazartesi Atatürk V.S. 19:00 Arkas Spor-Halkbank

3 Mayıs Çarşamba Atatürk V.S. –Arkas Spor-Halkbank (Olursa)

6 Mayıs Cumartesi Başkent V.S. Halkbank-Arkas Spor (Olursa)

Sabırlı olmalıyız

Birinci maçla ilgili olarak taraftar desteğine teşekkür eden Antrenör Slobodan Kovac, Ankara’daki ikinci maç için de aynı desteği görmek istediklerini söyledi.

Kovac, final serisi ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sonuçtan tatmin olmalıyız. Final olsun, oynadığımız her maç olsun bizim için zor. İki taraf için de zor. Arkas’ın servis baskılarından zorlanacağımızı biliyorduk ama üstesinden geldik. Oyunda iyi disiplin kurup sabırlı olmak gerekiyor. İkinci maçımızda da iyi sonuç almayı umuyorum.”

