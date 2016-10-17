Halkbank finale çıktı

Halkbank ANKARA: 3 Bursa B.Ş. Bld.: 2

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Mehmet Demirdelen, Koray Yılmazgil

Halkbank ANKARA: Ceyda, Aslıhan, Fulden, Hande Naz, Tutku Burcu, Salas, Derya (L), Eylül, Ivana, Pelin

Bursa B.Ş. Bld.: Fatma, Ivana, Gomez, Nikalina, İpek, Özge, Aylin (L), Merve, Ceren, Yaren, Nuran

Setler: 20-25, 24-26, 25-19, 25-17, 15-6

Süre: 1.58 (25,30,26,23,14)

Halkbank Spor Kulübü ve TSYD Ankara Şubesi’nin birlikte düzenlediği dörtlü voleybol turnuvasının ikinci günü Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediye maçı ile sona erdi. Kazanan taraf 3-2’lik skorla Halkbank ekibi oldu.

Başkent ekibi bu skorla turnuvanın finalinde Galatasaray’la karşılaşmaya hak kazandı.

Maçın ilk setinde dengeli bir oyun vardı. Evsahibi Halkbank top karşılamada sorun yaşayınca hücum yüzdesi düştü. Buna karşılık köşeleri iyi kullanan Bursa ekibi rakibine üstünlük kurdu ve 20-25’lik skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sette takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Temposu düşen oyunda her atak sayı oldu. Halkbank’ta Salas’ın hatası seti 24-26 ile Bursa ekibine getirdi: 0-2.

Üçüncü setin başında iki takım da 5’er sayılık seri yaptı ve 5-5’te skor eşitlendi. Takımlar kolay hücumlarla köşelerden sayılar buldu. Libero Derya’nın başarılı performansı ve servisteki etkili oyun, 25-19’luk skorla seti Halkbank’a getirdi: 2-1.

Dördüncü set karşılıklı sayılarla devam etti. File üstünde daha iyi organize olan taraf Ankara temsilcisi idi. İyi servislerle rakibini oyun kurmada zorlayan Halkbank, seti 25-17 kazanarak maçı final setine taşıdı.

Final setine Halkbank, 6-0’lık seriyle başladı. Saha değişiminden sonra farkı açan Halkbank, 15-6’lık üstünlükle maçı 3-2 kazandı.

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