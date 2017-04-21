Halkbank final için sahaya çıkıyor

Efeler Voleybol Ligi yarı final üçüncü maçları bugün oynanacak. Başkentin iki banka takımı Halkbank ve Ziraat Bankası, serinin üçüncü maçında final biletini almak için mücadele edecek.

Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 19:00’da start alacak.İki ekip arasındaki ilk maçı Ziraat Bankası 3-2, ikinci karşılaşmayı ise Halkbank 3-0 kazanmıştı. Üçüncü maçı kazanan takım, finale yükselecek ve aynı gün oynanacak Fenerbahçe-Arkas Spor eşleşmesinin galibi ile 5 maçllık final serisine çıkacak.

Teşekkür ve davet

Halkbank Erkek Voleybol Takımı’nın Hollandalı smaçörü Dick Kooy, serinin üçüncü maçına umutla çıkacaklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi tadınta iki maç oynandığını dile getiren Kooy, “İki ekip de iyi voleybol oynadı. Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden.

Biz onlara da tüm rakiplerimize olduğu gibi saygı duyuyoruz. Bununla birlikte turu geçmek için elimizden geleni yapacağımızdan camiamızın bilmesini isteriz. Geride kalan iki maçta taraftarımızın müthiş desteğini aldık. Onlara teşekkür ederiz. Bu karşılaşmada daha büyük bir destekle gücümüze güç katmaları için onları Başkent Voleybol Salonu’na bekliyoruz” diye görüş bildirdi.

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