Halkbank F.Bahçe’yi konuk ediyor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 7.haftasında Halkbank’la Fenerbahçe bugün Fenerbahçe Ankara’da karşı karşıya gelecek.

Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 17:30’da başlayacak. Maçın hakemleri Lhmet Demirdelen-Merşem Tekol Pelenk.

Evsahibi Halkbank’ta en skorer oyuncu kazandırdığı 117 sayı ile Wilma Salas olurken, Fenerbahçe’de bu istatistiğe 81 sayı ile Polen Uslupehlivan giriyor.

En iyi smaçör karşılaştırmasında Halkbank’tan Wilma Salas yüzde 26, Fenerbahçe’den Polen Uslupehlivan yüzde 35’lik ortalamaya sahip.

En iyi blok yapanlar Halkbank’tan set başına 0.59 blok yapan Hande Naz Şimşek. Konuk ekipten set başına yüzde 57 oranla blok yapan Eda Erdem Dündar.

En iyi servis atanlar toplam 7’şer aces yapan Wilma Salas ve Eda Erdem Dündar.

En iyi servis karşılayanlar Halkbank’tan yüzde 51 verimlilikle oynayan Deya Çayırgan, Sarı-Lacivertli takımdan yüzde 46’lık oran yakalayan Kim Yeong Koung.

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