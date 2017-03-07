Halkbank, Belediye’yi eli boş gönderdi

Efeler Liginde, Ankara’da oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yenerek puanını 37.31’e çıkardı. Halkbank, 19.hafta maçında 8 Mart Çarşamba günü saat 19:00’da Ziraat Bankası ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın ilk setinde iki takım da blok ve servis hataları yaptı. Uzayan seti Halkbank 27-25 alarak öne geçti.

İkinci sette blok ve dublajda sıkıntı yaşan Halkbank organizasyonunu yerleştiremedi. Konuk ekip blokları da etkili oldu ve İstanbul Büyükşehir 18-25’le skonu eşitledi: 1-1.

Halkbank üçüncü sete iyi başladı. Köşeleri iyi kullanan, blok autlarla sayılar bulan başkentliler 5-1’de rakibine mola aldırdı. Halkbank kurduğu üstünlüğü koruyamadı ve İBB 14-14’te dengeyi sağladı. Rakibine yeniden üstünlük kuran Halkbank köşelerden oynamaya devam etti.

İtirazlarla sık sık kesiyen seti 25-19’luk skorla alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette de köşelerden oynamaya devam eden Halkbank yüzdeli hücum etti. Serviste aynı başarıyı yakalayamadı. Rakibine yakalanmayan Halkbank, seti 25-20, karşılaşmay ıda 3-1 kazandı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Vedat Kırçova

Halkbank ANKARA: Dejan Vincic, Burutay Subaşı, Emre Batur, Ivan Miljkovic, Felipe Fonteles, Faik Samed Güneş, Hasan Yeşilbudak (L), Caner Dengin, Kemal Kayhan, Mustafa Ramazanoğlu

İstanbul B.Ş. Bld.: Hicolas Le Goff, Arslan Ekşi, Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Lucas Rouzier, Nicolas Marechal, Mert Burak (L), Caner Pekşen

Setler: 27-25, 18-25, 25-19, 25-20

Süre: 1.53 (30, 26, 29, 26)

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