Halk Sağlığı Müdürü’nden organ bağışı çağrısı

İZMİR Halk Sağlığı Müdürü Bediha Salnur, kalp nakli bekleyen stajyer hemşire Burçin Meşe’yi Bornova 8 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi’nde (AÇSAP) ziyaret etti.

Türkiye’de her 10 beyin ölümünden sadece 1 veya 2’sinde organ bağışında bulunulduğunu belirten Uzman Dr. Salnur, “Türkiye’de organ nakli bekleyen yaklaşık 28 bin hasta var ve bağış sayımız çok az. Her yıl organ bağışı bekleyen hasta sayısı artıyor, ancak bağış yapanların sayısı artmıyor, her 10 beyin ölümünden 5 veya 6’sının organlarının bağışlanması gerekiyor” dedi.

Bornova’daki Güzelcan Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören ve Bornova 8 No’lu AÇSAP’ta stajyer hemşire 18 yaşındaki Burçin Meşe’nin hayatı, 16 yaşındayken geçirdiği zatürre nedeniyle kalbinin büyümesi üzerine kabusa döndü. O dönem Van’da oturan ailesiyle tedavi için İzmir’e gelen genç kız, yaklaşık 1 yıldır yapay kalple yaşam mücadelesi veriyor. İzmir Halk Sağlığı Müdürü Bediha Salnur, Meşe’yi, staj yaptığı merkezde ziyaret etti. Uzman Dr. Salnur, “Umut ediyorum ki sana bir kalp veren olacak ve sen hayata güçlü bir şekilde tutunacaksın” diyerek genç kıza moral verdi.

BAĞIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Organ bağışının artması için sürekli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Dr. Bediha Salnur, şöyle dedi:

“Yeni bir yaşamı destekleyin. Kalp bekleyenlerimiz var. Bizler, ne zaman ihtiyacımız oluyor, o zaman fark ediyoruz. Organ bağışında İzmir iyi bir noktada ancak yeterli değil. Hala organ bağışı konusunda kimi çekinceler var. Ama bu çekincelerin ne kadar yersiz olduğunu her yerde hatırlatıyoruz. Bizler canlı canlı organlarınızı verin demiyoruz. Öldükten sonra toprak olacak organlarınızı bağışlayın diyoruz. Organlar alınırken vücut parçalanmıyor. Bunu özellikle söylüyoruz” diye konuştu. Burçin Meşe’ye de “İnşallah bir gün de nakil olduktan sonra ziyaretine geleceğiz.”

“ORGAN BEKLEYEN 28 BİN HASTA VAR”

Türkiye genelinde organ nakli bekleyen yaklaşık 28 bin hastanın olduğunu belirten Dr. Salnur, şöyle devam etti:

“Her yıl organ bağışı bekleyen hasta sayısı artıyor, ancak bağış yapanların sayısı artmıyor. Her 10 beyin ölümünden 5 veya 6’sının organlarının bağışlanması gerekiyor. Türkiye’de 50 binin üzerinde organ yetmezliğine giren ve organ bekleme listesine girme riskiyle karşı karşıya olan hasta bulunuyor. İzmir’de de şu an organ nakli bekleyen 4 bin hasta var.”

