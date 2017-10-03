Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, birçok kez yılın ozanı seçilen, hayatına sığdırdığı 87 albüm, 1260 eser, 120 tane 45’lik plak ve 350’den fazla ödülüyle gönüllerde taht kuran 74 yaşındaki Ali Kızıltuğ’u evinde ziyaret etti.

Kızıltuğ’un daha önce Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde çalıştığını ifade eden Akgül, “Anadolu’nun bağrından yükselen en güzel seslerden biri Ali Kızıltuğ. Yaşam felsefesiyle de insanlığa ışık tutmuş bir sanatçı. Böyle ünlü bir halk ozanının ilçemizde yaşaması bizim için ayrı bir mutluluktur” dedi.

Kızıltuğ eserleri ile büyüdüm

Ziyarette ozanların halkın içerisinde yaşayarak halkın dilini kullanarak duygu ve düşüncelere tercüman olduğunu söyleyen Akgül, “Bu yaşıma kadar Ali Kızıltuğ türküleriyle büyüdüm. Bugün türküleriyle büyüdüğüm değerli ozanımızın yanında olmanın heyecanı içerisindeyim. Yaşayan bir çınar. Biz her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız. Bugün nasıl buradaysak bu yarında devam edecek. Ali Kızıltuğ gibi değerlere sahip çıkıp, bu kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerekir” dedi.

Nostaljik radyo hediye etti

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Ali Kızıltuğ, Başkan Akgül’e nostaljik bir de radyo hediye etti. Kızılltuğ “Bu radyoyu bana çok eski bir dostum getirmişti. Dostluklar unutulmaz. Bunu şimdi size veriyorum. Biliyorum ki sizde beni unutmayacaksınız” dedi.