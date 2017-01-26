Halk hep doğru karar verir mi..?

Son günlerde kafamı kurcalayan ve yanıt bulamadığım en önemli soru budur.

H alkın verdiği kararlar ne zaman nasıl ortaya çıkar?

Öncelikle yerel ve genel seçimlerde tabii ki.

Yerel seçimlerde Belediye Başkanlarının kimlikleri önemlidir ama Türk halkı partilere oy verdiği için Başkanın kimliği ile partinin adının da örtüşmesi gerekir.

Milletvekili seçtiğimiz genel seçimde ise parti adına oy veririz. Milletvekillerinin kim olduğunun önemi bazı nadir örnekler dışında neredeyse hiç yoktur.

Gerek Belediye Başkanlarını, gerekse Milletvekillerini partilerin Genel başkanları belirler.

Partilerimizde demokrasi hiç yoktur, adayların seçimle belirlenmesi ise çok az parti tarafından gerçekleştirilir.

Dolayısıyla Türk seçmeni parti genel başkanlarının seçtiği, yani kendi seçmedikleri siyasilere parti adı ile oy verir.

Gelelim referanduma.

Bakın son Anayasa değişikliği AKP tarafından hazırlanmış ve “yargıda devrim” başlığı ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yeniden yapılandırılması ile bağımsız ve tarafsız yargı oluşturulacağı vaadi ile referanduma götürülmüştü.

Türk halkı da “evet” oyu verince Anayasa değişiklikleri gerçekleşti.

İşte o gün halkın da onayladığı bu değişiklik ile yargı tamamen FETÖ’ye teslim edildi.

Özetle AKP’nin yanlış kararını Türk halkı onayladı.

Bu gösteriyor ki halk içeriği değil partinin önerisine evet ya da hayır diyor.

Peki, 1982 Anayasasına ne diyeceksiniz?

12 Eylül ile demokrasiye ara veren Kenan Evren ve arkadaşları tarafından hazırlattırılan ve bugün de yürürlükte olan 1982 Anayasası referandumda % 92 oy almadı mı? Aldı.

O gün Türk halkı doğru karar verdi mi, vermedi mi?

Başbakan Binali Yıldırım, “1982 Anayasasını yazan Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı Başkanlık sistemi istemiş ama kabul ettirememiş” diye açıklama yaptı.

Kabul etmeyen kim?

Kenan Evren, yani AKP’nin yargılattığı darbeci General Evren’dir.

Bakar mısınız Allah aşkına; darbeci, devlet başkanı ünvanı alan, anayasa hazırlatan ve istese başkanlık rejimini de anayasaya koyduracak yetkiye sahip Evren ve arkadaşları dahi başkanlık rejimine karşı çıkmışlar.

Başbakan bunu lehine mi aleyhine mi açıkladı ben anlamadım doğrusu.

Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerek Başbakan Binali Yıldırım gerekse tüm Bakanlar, “Halkın kararının başımızın üstünde yeri var” diyor.

Tamam, o zaman halkın % 92’sinin “evet” oyu verdiği 1982 Anayasası neden baş tacınız değil?

Yanıtınız, “darbecilerin askeri Anayasası” olabilir de onayı veren Türk halkı değil mi?

İşte ben de sorarım bu durumda, “ Türk halkının verdiği her karar doğru mudur?

Yani bu Anayasa değişikliğine “evet” derse ya da “hayır” dese Türk halkı doğru karar vermiş olacak mı?

Kafam karıştı, siz karar verin lütfen.

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