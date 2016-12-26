Halk en büyük ve asıl güçtür!

Bir siyasetçinin kamuoyu önüne çıkıp söylediklerine şaştığınız oluyor mu hiç..?

Bazen öyle şeyler söylüyorlar ki, insan “doğru mu duydum acaba” diye kuşkuya kapılıyor. Hatta hayal görüp görmediğini anlamak için kendini çimdikleyenler bile olabilir…

Türkiye’de çok ve sık olan bir şeyden bahsediyorum…

Siyasetçilerin bu kadar rahatlıkla bunu yapabilmelerinin, hitap ettikleri kitleyi enayi yerine koymalarına tahammül etmek zor ama; esas zoru o kitlenin gösterdiği tepkiye tahammül etmek…

Bir örnek vermek gerekirse, Başbakan’ın geçenlerde yaptığı bir konuşmaya, daha doğrusu o konuşma içindeki tek bir cümleye göz atalım. “Terör, bizi yeni yollar yapmaktan alıkoyamaz“ demişti Başbakan.

…Ve hitap ettiği kitle onu çılgınca alkışlamıştı…

Söyleniş amacı, “Türkiye’nin başarılarını çekemeyenler, bizi engellemek için terör dahil her şeye başvuruyor” diye tanımlanabilecek kendi tezleri güçlendirmekti. İyi de alkışlayanların amacı neydi peki..?

Her gün şehitler verilen bir ülkenin her tarafı yol olsa ne olurdu ki..?

Kim bilir yapılan her yeni yola “……. Şehitleri Yolu” diye bir ad verilebileceğini düşünüp, sevinmişlerdi(!) belki de…

Türkiye’nin geleceği aydınlık bir ülke olabilmesinin yolu kuşkusuz ki halk kitlerinin bilinçlenmesinden geçiyor. Aydınlık bir geleceğe ancak aydın olanlar ulaşabilir çünkü. Bu; bize ülkenin gerçek ihtiyacının “yol değil, eğitim olduğunu” gösteriyor.

Halk kitlelerinin; çeşitli nedenlerle kendilerine yakın bulup her söylediğine yürekten inandıkları siyasetçilerle ulaşabileceği tek şey, hayal kırıklığıdır. Ayakları yere basmak ve gerçek bir eğitim isteğini yüksek sesle haykırmaktır, ucunda çözümün olduğu yol…

Halk; onlara yol gösterdiğini iddia eden tüm siyasetçilere rağmen, demokrasilerdeki en büyük ve asıl güçtür.

…Ve halk bunun farkına varıp, gücünü göstermelidir…

Eyyy Türkiye’nin “hala Türkiye olmaya devam ederek” yarınlara ulaşmasını isteyenler…

Uyanın…

O yarınlarda sizin çocuklarınız yaşayacak çünkü..!

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