Halk Ekmek’ten, 210 engelliye simit camekanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 210 engelli vatandaşa simit satış yeri ve camekanı vererek, bütçesine destek olacak.

Kocatepe Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yarın (6 Aralık Salı) bilgisayarla yapılacak kura çekilişiyle, yer ve camekanlarına kavuşacak olan engelli vatandaşlar, 1 yıl boyunca yeni yerlerinde simit satacaklar.

Simit camekanı alıp işletmek için başvuruda bulunan 962 engelli vatandaş arasından, noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek olan 210 engelli vatandaş, 2017 yılının ilk gününden itibaren yeni yerlerinde satışa başlayabilecekler.

Her yıl Engelliler Haftası’nda yapılan çekilişle yeni yerlerine kavuşan ve 1 yıl boyunca sahip oldukları satış yeri ve camekanları ücretsiz kullanabilen engelliler, Halk Ekmek Fabrikası görevlilerince de denetleniyor.

CAMEKANI, BAŞKASI İŞLETEMEYECEK

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, engelli vatandaşların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve kimseye muhtaç olmadan elde ettiklerini gelirleriyle yaşayabilmeleri için bu yıl da simit satış yeri tahsis edip camekan dağıtacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yapılacak çekilişle, simit camekanı işletmeye hak kazanan engelli kardeşlerimiz asla unutmasınlar ki; simit camekanını devir hakkı yoktur. Burada simit camekanı almaya hak kazanan engellinin, tezgahının başında duramayacak derecede engeli varsa, onun yerine sadece birinci derece akrabası durabilir. Bunun dışında hiç kimse camekan başında bulunamaz. Bunun tespit edilmesi durumunda da zabıta aracılığıyla yer iptal edilip, simit camekanı kaldırılır.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...