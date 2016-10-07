Halimiz nicedir?

İnşallah / Maşallah

15 Temmuz’dan bu yana FETÖ ile mücadelede tüm devlet kurumları muhteşem bir faaliyet içindeler.

Kökü kazınsın İnşallah.

Yurdun he kesiminde FETÖ göz altıları, tutuklamaları yapılıyor.

Suçlu ile suçsuz ayırt edilsin İnşallah.

Siyasi kadrolar ne durumda?

Sıra onlara da gelecek İnşallah.

Eğitimde tam gün projesi açıklanıyor ve özellikle yabancı dil eğitimi zorunlu oluyor.

Hayırlı diplomalar olsun İnşallah.

Peki, Ekonomi ne durumda dersiniz?

Yaprak kımıldamıyor, esnaf, tüccar, sanatkar kar ağlıyor.

İşleri açılır İnşallah.

Liseyi, üniversiteyi bitiriyorlar ama iş aslanın ağzında.

İş bulurlar İnşallah.

PKK terörü derseniz.

Kökü kazınacak İnşallah.

Sınır ötesi Fırat Kalkanı Operasyonu ne durumda?

DEAŞ’ın da kökü kazınacak İnşallah.

Musul operasyonu ne zaman?

Koalisyon güçleri ile başlayacağız İnşallah.

Avrasya tünelimiz açılıyor.

Hayırlı olsun, kazasız seyirler İnşallah.

Meclis çalışıyor mu?

OHAL ile gerek kalmayacak İnşallah.

Cumhurbaşkanının hali nasıl?

Çok şükür iyidir Maşallah.

Hükümetin durumu nasıl?

İşler yolundadır Maşallah.

CHP’nin Ana Muhalefeti nasıl?

Laf çoktur Maşallah

Ya MHP derseniz.

AK/MHP Maşallah.

HDP milletvekillerine mahkemelerden çağrılar var ama giden yok derseniz

Mahkemelere Maşallah

Türkiye’de terör ne zaman bitecek, Avrupa’ya ne zaman tam üye olacağız, İşsizlik ne zaman bitecek gibi aklınıza gelen sorular mı var?

Düzelecek İnşallah, hepinize Maşallah…

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